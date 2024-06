SAN LUIS POTOSÍ, México.- La periodista e influencer cubana Alondra Santiago Rodríguez, cuya visa de residencia permanente fue revocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador por presuntos “actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”, abandonó ese país este viernes.

“En las últimas horas, he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador, y no me voy deportada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show del gobierno, de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo”, expresó en un video la periodista, al confirmar que abandonó el territorio este 28 de junio.

“En estas últimas semanas he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar”, añadió Santiago, residente ecuatoriana desde hace 19 años.

Asimismo, afirmó que teme por su integridad física, emocional y mental y denunció que su vida corre peligro.

El medio ecuatoriano Primicias recordó que la visa de amparo de Santiago fue retirada posterior a la publicación de un video en el que la periodista versionaba el Himno Nacional, mezclándolo con críticas a la gestión gubernamental de Daniel Noboa.

Aunque interpuso una apelación a la revocatoria del documento, sus abogados le recomendaron salir del país y preservar la seguridad de la cubana.

‼️#URGENTE

La periodista Alondra Santiago, a quien le fue retirada su visa, presentó un acción de protección en contra de la Cancillería. pic.twitter.com/P2kJbVPpl6 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) June 28, 2024

Sin revelar el país de destino, Carlos Soria, abogado de Santiago, comunicó que la reportera acudiría a un foro internacional.

La revocación de su visa

Las autoridades orientaron revocar la visa de la ciudadana cubana por solicitud del Ministerio del Interior, que alega la comisión de “actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado” ecuatoriano.

Aunque no se especifica cuáles fueron las infracciones que motivaron la revocatoria de su visa, medios e internautas han señalado que la medida se debe a un video publicado por la periodista, actriz y cantante cubana, donde mezcla versos del Himno Nacional del Ecuador con otros de su autoría para criticar la situación política del país y lanzar críticas al gobierno de Noboa.

En el video, Santiago Rodríguez, con visa de residente permanente desde 2016, dice que al presidente “solo le interesa lucir más alto” y califica su gobierno de “nefasto”. Asimismo, critica a “la derecha” y se refiere a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Ecuador.

Contra Santiago Rodríguez se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado luego de viralizarse en redes el video de marras.

Tanto el uso del Himno Nacional del Ecuador como las posteriores declaraciones de la periodista cubana -activista a favor del expresidente procastrista Rafael Correa y crítica de Noboa- generaron una intensa polémica en el ámbito ecuatoriano.

