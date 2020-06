Prensa castrista asegura que las colas son “necesarias y asintomáticas”

MIAMI, Estados Unidos. – “Las colas han sobrevivido a la COVID-19 en Cuba y vivirán cuando esta pase”, aseguró la periodista Elsa Ramos, del periódico Escambray, medio de prensa oficial de la provincia de Sancti Spíritus.

En un video de menos de un minuto, la reportera se refirió a las aglomeraciones de personas en varias provincias del país para acceder a alimentos e insumos, una práctica de alto riesgo en medio de la pandemia del coronavirus.

Ramos señaló que, a pesar de todo, la cola es un buen síntoma porque muestra de que hay alimentos para vender a la población.

“Por su capacidad para irradiar el virus resultan peligrosas, mas, son necesarias y sintomáticas. Cuando usted ve un mercado o un simple punto poblado de personas es seña de que algo hay”, expresó.

La periodista indicó que las colas se mantendrán después de la pandemia y responsabilizó al embargo de Estados Unidos por la crisis y la escasez que sacude a la Isla.

“Lo ideal sería la aspiración de quienes se cuestionan por qué no lo venden todo junto: el pollo, el aceite, el jabón, el detergente y el yogurt. Así haríamos una sola cola, y ya. O, ¿por qué no ponen lo de las ‘shopping’ por libreta? Pero esta nación bloqueada, con y sin coronavirus, no vive hace rato ese escenario ideal, y demorará en tenerlo”.

El periódico oficialista en Sancti Spíritus, Escambray, parece decirle a los cubanos que no tienen de otra que resignarse: las colas en Cuba son “buenas y necesarias” y demorarán en eliminarse después del coronavirus. ¡Ah!, olvidaba: la culpa, de esperar, es del embargo. pic.twitter.com/yNKQRMxkSr — Rolando Nápoles (@RNapoles) June 17, 2020

Las reacciones al video de Escambray no se hicieron esperar. El periodista cubano Rolando Nápoles, del canal de Miami América Tevé, lamentó el discurso de Elsa Ramos y criticó el tono victimista con que el régimen de la Isla utiliza el tema del embargo.

“El periódico oficialista en Sancti Spíritus, Escambray, parece decirle a los cubanos que no tienen de otra que resignarse: las colas en Cuba son “buenas y necesarias” y demorarán en eliminarse después del coronavirus. ¡Ah!, olvidaba: la culpa, de esperar, es del embargo”, escribió Nápoles en Twitter.