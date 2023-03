MADRID, España.- La creación del bolero latinoamericano se atribuye a José “Pepe” Sánchez, un santiaguero que nació el 19 de marzo de 1856. Antes de dedicarse a la música, había sido sastre, copropietario de una mina de cobre, y representante en su provincia natal de una fábrica de telas en Kingston, Jamaica.

Su primer bolero (y también considerado el primer bolero cubano) fue “Tristezas”, que compuso en 1883, y registró con el nombre de “Me entristeces mujer”, porque en el Registro de Derecho de Autor ya existía una pieza con ese título.

“Tristeza me dan tus penas/ mujer profundo dolor,/ no dudes de mí/ no hay pena de amor que entrever cuanto sufro y padezco por ti. La suerte es adversa conmigo/ no deja ensanchar mi pasión/ un beso me diste un día/ lo guardo en el corazón”, dice un fragmento del popular bolero.

Otras de sus obras más representativas son “Cuando oí la expresión de tu canto”, “Pobre artista”, “Esperanza” e “Himno a Maceo”. Esta última dedicada a Antonio Maceo, a quien conoció personalmente, así como conoció a Quintín Banderas, Guillermón Moncada y otros mambises, al punto de que su casa se convirtió no solo en un centro artístico, sino también conspirativo.

Transformaciones hechas por Pepe Sánchez al clásico bolero español, entre ellas la introducción del “pasacalle”, lo convirtieron en un género diferente, el bolero latinoamericano.

Una gran cantidad de sus piezas se perdieron, pues, al no haber cursado estudios de música, en lugar de anotarlas las componía de memoria. Se conservan unas dos docenas gracias a que alumnos y amigos las escribieron.

También considerado el padre del cancionero trovadoresco de Cuba, además de boleros compuso guarachas, himnos y sones. Fue maestro de grandes trovadores como Sindo Garay, Alberto Villalón, Rosendo Ruiz y Manuel Corona.

Pepe Sánchez, que padecía de una angina de pecho, murió el 3 de enero de 1918 a sus 62 años. En su memoria se celebra en su provincia natal el Festival Internacional de la Trova Pepe Sánchez.