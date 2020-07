People in Need apoyará con 1 000 CUC proyectos de la sociedad civil en Cuba

MIAMI, Estados Unidos. – La organización no gubernamental People in Need (PIN), con sede en Praga, República Checa, ofrecerá apoyo monetario a proyectos de la sociedad civil en Cuba, informó este martes Radio Televisión Martí.

Especializada en promover iniciativas para el desarrollo a largo plazo, programas educativos y programas de derechos humanos en regiones en crisis a nivel internacional, PIN busca propuestas “que abarquen un amplio rango de variedades” y que “favorezcan el pensamiento crítico e inclusivo”, “la participación ciudadana en Cuba” y “que atiendan a una perspectiva de género”.

La ONG, que estará recibiendo proyectos hasta el próximo 25 de julio, fecha en que cierra el plazo, apoyará las propuestas con un monto de 1 000 pesos convertibles CUC. Las propuestas deberán ser ejecutadas con una duración máxima de 4 meses.

Se podrán abordar temáticas cívico-sociales y económicas (incluidos sobre derechos laborales, cuentapropismo) así como otras vinculadas al periodismo y la comunicación.

También se podrán enviar proyectos para formar una ciudadanía comprometida o responsable con su municipio y el medio ambiente, proyectos de igualdad de género y diversidad de género y sexual, iniciativas encaminadas a promover la dinamización de la vida colectiva de los municipios y proyectos para impulsar la participación ciudadana como instrumento en el desarrollo económico de su municipio.

Los proyectos elegidos deberán empezar sus actividades el 15 de agosto de 2020, terminarlas antes del 15 de diciembre de 2020 y reportar sus resultados antes del 31 de diciembre de 2020.

Los interesados en participar deberán enviar a [email protected] una carta de referencia (para las asociaciones/individuos que nunca han tenido un proyecto o contacto personal con PIN) y una carta (como máximo de una sola a página) sobre la organización o la persona que solicita los fondos.