CIUDAD DE MÉXICO.- Freddy Beirut, de 64 años, y su hija Katia, de 36, manifestantes de La Güinera, recibieron el resultado del recurso de apelación esta semana. La condena de 20 años, impuesta a ambos bajo el cargo de sedición, se redujo a la mitad en el caso de Katia y a nueve años para su padre.

Zoila Rodríguez, exesposa de Beirut y madre de sus dos hijos, declaró a CubaNet que durante todo el proceso tenía la esperanza de que su familia regresara a casa, pues no había prueba alguna de que hubiesen actuado con violencia.

“La injusticia de este gobierno nos ha destruido. No sé qué decirle a mis nietos que esperan a su mamá. El más pequeño solo tiene nueve años y no quiere ir a la escuela. El mayor ni sale de la casa. Han acabado con nuestra alegría. Cada día cuando empieza a oscurecer me deprimo y solo tengo ganas de llorar”, cuenta Zoila, quien ha estado denunciando continuamente la represión contra su familia.

Exeint Beirut, el hijo mayor de Freddy y Zoila, fue apresado el 11 de julio en Guantánamo, junto a sus dos hijos adolescentes que lo acompañaban. A todos los golpearon. El día siguiente su padre y su hermana decidieron salir en La Güinera, en la periferia de La Habana, para protestar por lo que había sucedido con su familia en Oriente. A diferencia de la mayoría de los manifestantes de esa zona, los Beirut no son personas pobres, ni salieron a pedir alimentos.

Sobre los hechos de esa jornada en la capital, la Fiscalía indicó que ellos gritaron “consignas contrarrevolucionarias” junto a otros manifestantes. Katia también hizo una directa en su Facebook de algunos minutos, por lo que la acusaron de publicitar los hechos para que se le unieran más vecinos.

El mismo órgano reconoció que no participaron en actos violentos: “Conformes, satisfechos y habiendo logrado su objetivo de lograr de que toda esta turba se tornara agresiva, se retiraron hacia sus respectivos inmuebles”, dice la petición fiscal. Bajo estas “pruebas” ambos fueron condenados a 20 años de prisión.

Katia, enferma y con dos hijos, está entre las mujeres con mayores penas del 11J; y Freddy es una de las personas de más edad sancionadas a prisión por las revueltas que sacudieron el país.

“Freddy ha estado siempre claro con este gobierno y no esperaba benevolencia alguna de ellos”, comenta su expareja. Zoila había denunciado en abril a este medio que a él le habían negado atención médica en prisión. Al Combinado del Este llegó con un diente roto y al parecer una costilla, producto de los golpes que le dieron cuando fue apresado. Ningún especialista lo trató. Tampoco le han proporcionado medicación para lesiones que tiene en la piel del rostro.

Fredy Beirut padece de vitiligo (una afección en la que la piel pierde sus células pigmentarias) y su epidermis está muy dañada por las condiciones de la cárcel.

“Mi hija se muestra fuerte delante de mí, pero sé que no puede estar bien. Ella fue paciente de cáncer, y además tiene muchos padecimientos estomacales. El estrés de la prisión, además de la comida y el agua, la tienen muy afectada e inyectándose todo el tiempo”, explicó Rodríguez.

“Esta nueva condena es inaceptable y voy a seguir pidiendo la libertad de mi familia. Si son 10 años más, día a tras día voy a denunciar. Que el mundo se entere lo que nos hacen en Cuba. Mientras esté viva no voy a parar hasta que estén conmigo”.

