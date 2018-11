Pememcub, la asociación de cuentapropistas que planta cara al régimen

LA HABANA, Cuba. – Bajo la premisa de hacer valer sus derechos, un grupo de cuentapropistas cubanos ha creado una asociación con la intención de defenderse ante lo que consideran un aumento excesivo de los abusos y maltratos contra los emprendedores privados por parte del régimen de la isla.

“PEMEMCUB (Pequeños y Medianos Empresarios de Cuba) fue fundada con la finalidad de ser reconocida nacional e internacionalmente como una organización no gubernamental que defiende los derechos de los emprendedores cubanos”, señaló Antonio Font Carreño, miembro de la directiva de la organización.

La organización misma alberga trabajadores de diferentes actividades del sector privado como boteros, bicitaxistas, empleados de restaurantes, de la construcción, etc., aunque sus estatutos aclaran que todos los miembros deben ejercer el cuentapropismo de manera legal. Teniendo toda la documentación en regla, cualquier persona puede formar parte de nuestra organización,

Pese a la implementación de la forma de trabajo no estatal, en Cuba no existe una asociación que vele por los intereses de que quienes se emplean en la gestión privada. Nadie defiende sus derechos ni propicia la superación personal y profesional de esos trabajadores”, destacó Font Carreño, quien recordó que “en estos momentos la intención es crecer”.

“Estamos tratando de sumar la mayor cantidad de cuentapropistas posibles y comenzar a capacitarlos para que hagan valer sus derechos, para lo cual contamos con la colaboración de abogados independientes para asesorarnos en materia de derechos y en cuanto a la divulgación de las violaciones de nuestros derechos, para eso están los reporteros independientes, para que digan la verdad”, expresó.

Rodolfo Meriño, otro de los miembros de la directiva, asegura que han utilizado todos los canales correspondientes para inscribir la organización, aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

“Fuimos al Ministerio de Justicia con la finalidad de inscribir la organización para que después no digan que no hicimos las cosas correctamente y hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta, al menos ya no queda de nuestra parte, estamos conscientes de que hemos hecho lo correcto”, enfatizó Rodolfo.

Por su parte, Francisco Díaz Vidal, otros de los miembros de PEMEMCUB, aseguró que pronto empezará la capacitación de los integrantes de la organización y declaró que será él mismo quien se encargue de ese trabajo.