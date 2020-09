Peloteros que “han hablado mal de Cuba” no participarán en Serie Nacional

MIAMI, Estados Unidos. – Los peloteros repatriados que hayan “hablado mal de Cuba” no podrán participar en la venidera Serie Nacional de Béisbol. Así lo confirmó a la emisora Radio Rebelde el comisionado de la disciplina, Ernesto Reynoso, al frente de la organización del evento desde el año pasado.

De esta forma, el funcionario cerró la puerta a todos aquellos atletas que hayan criticado al régimen de la Isla o que hayan tenido diferencias públicas con las autoridades del deporte.

Reynoso aseguró que el resto de los peloteros serán elegibles y podrán participar siempre y cuando hagan sus trámites y se encuentren de forma legal en el país.

“Esos atletas que no abandonaron una delegación oficial, que no han hablado mal de Cuba, serán elegibles por sus provincias. Todo el que haga trámites y esté legal antes del juego 60 no tiene problemas”, señaló.

De esta forma, el directivo dejó claro que la “lealtad” al régimen de la Isla y a sus instituciones no solo condicionará una eventual participación de los atletas en la Serie Nacional, sino también su futura incursión en eventos internacionales.

Ernesto Reynoso ocupa la Dirección Nacional de Béisbol desde septiembre de 2019, cuando sustituyó en el cargo al exlanzador espirituano Yovani Aragón. Anteriormente, se había desempeñado como primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la Isla de la Juventud.

Las palabras del funcionario ponen un freno a la supuesta apertura promovida hace varios meses por federativos del béisbol cubano, cuando dejaron entrever la posibilidad de un supuesto “indulto” a todos aquellos jugadores que participan organizaciones de las Grandes Ligas de Estados Unidos, entre ellos los llamados “desertores”.

La próxima Serie Nacional de Béisbol traerá restricciones adicionales, como la prohibición a los atletas y entrenadores de los equipos participantes de ofrecer declaraciones a medios de prensa independientes o a reporteros no acreditados por el régimen de la Isla. De acuerdo con el periodista y escritor especializado en béisbol Francys Romero, la medida se hará oficial en el Congresillo Técnico del evento, a celebrarse el próximo 5 de septiembre.