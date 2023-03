MIAMI, Estados Unidos. — El equipo Cuba que interviene en el quinto Clásico Mundial de Béisbol arribó este miércoles a Miami, ciudad en la que disputará las semifinales del evento el próximo domingo ante el ganador del choque entre Venezuela y Estados Unidos.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, los integrantes de la selección de la isla ofrecieron declaraciones a medios locales y a diferentes plataformas especializadas en deportes.

“Ya cumplimos nuestro objetivo. Estamos física y psicológicamente bien preparados y solo pensamos en ganar el primer partido”, dijo a La Familia Cubana el capitán del equipo, Alfredo Despaigne.

Yariel Rodríguez, uno de los lanzadores cubanos con mayor destaque en el evento, insistió en que Cuba está preparada y que buscará “darle el alegrón a la afición” de la isla.

El camagüeyano, abridor del primer partido ante Holanda y de los cuartos de final ante Australia explicó que no podría lanzar en semifinales, pero que sí estaría listo para abrir en caso de que Cuba llegue a la final del Clásico.

En referencia al partido de semifinales, que medirá a los antillanos con un rival aún por definir, el lanzador Liván Moinelo, uno de los apagafuegos de la selección cubana, aseguró que todos los equipos en competencia son sumamente peligrosos.

“Todos los equipos son buenos. Hay que ir a jugar fuerte, porque no se puede subestimar al contrario”, sostuvo el zurdo de Pinar del Río.

Yoan Moncada, uno de los bigleaguers que respondió al llamado de la Federación Cubana de Béisbol para participar en el certamen beisbolero, dijo “estar feliz de representar a Cuba”.

“Estamos aquí en Miami que era el sueño que teníamos de estar en semifinales. Y bueno, aquí estamos”.

Sobre la polémica en torno a la posibilidad de enfrentar un ambiente hostil en el estadio, los jugadores dijeron a la cadena Univisión estar preparados “para cualquier cosa”.

“No me preocupa. Yo solamente vengo aquí a jugar pelota. No me preocupa nada de lo que pueda pasar en el estadio”, expresó el antesalista de los Chicago White Sox.

“El exilio cubano no me da ninguna presión. Para mi el exilio no es ningún problema”, indicó Luis Robert Moirán, quien milita en la misma franquicia que Moncada.

En un transmisión en vivo a través de la plataforma Pelota Cubana USA, el inicialista Yadir Drake expresó que cada quien tiene su derecho de apoyar o protestar, según le convenga.