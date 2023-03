MIAMI, Estados Unidos. — El receptor, inicialista y jardinero tunero Rafael Viñales, uno de los puntales de la selección de esa provincia en los últimos años, aseguró que no participará en la próximo Serie Nacional de Béisbol debido a los problemas económicos que enfrenta.

Viñales, que no convocado al Clásico Mundial, no se incorporó a los entrenamientos del equipo de Las Tunas de cara al próximo certamen doméstico. A raíz de su ausencia, fue entrevistado por el periodista deportivo Orlando Cruz, del telecentro Tunas Visión, a quien dejó claro sus motivos.

“No pienso incorporarme con el equipo, eso se basa principalmente en que en los últimos tiempos, a pesar de mis resultados, creo que no se me ha tenido mucho en cuenta”, expresó el joven.

Aunque Viñales no ocultó su decepción por no haber sido tomado en cuenta para el Clásico, aseguró que el principal motivo de su baja es la situación económica que atraviesa junto a su familia.

“La otra parte, que es la principal, es la situación económica en la que estamos. Es algo muy incómodo, muy difícil, me parece que ahí no la voy a resolver, entonces voy a tener que dedicarme a otras cosas que me permitan ayudar a mi familia”, dijo el jugador a Tunas Visión.

Viñales, no obstante, dejó claro que la situación podría revertirse en caso de recibir la ayuda que necesita. De igual forma, abrió la puerta a una posible incursión en una liga extranjera, aunque no ha recibido ofertas.

“Si aparece algo sí lo voy a coger, porque yo seguiré jugando béisbol, algún contrato o algo que me pueda llegar. Yo me voy a mantener entrenando, no con el equipo sino por mi parte, si apareciera lo cojo, si no, me dedico a hacer otra cosa”, apuntó el pelotero en referencia a la posibilidad de jugar fuera de Cuba.

Rafael Viñales debutó con Las Tunas en la 50 Serie Nacional (temporada 2010-2011). Desde entonces, ha sido un puntal de los equipos de esa provincia, llegando a coronarse en 58 Serie Nacional.