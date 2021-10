MIAMI, Estados Unidos. – El receptor Loidel Rodríguez (23 años), uno de los 12 peloteros que abandonaron el equipo Cuba durante la Copa Mundial sub-23 de México, pidió asilo político en Estados Unidos, según dio a conocer este miércoles el escritor y periodista Francys Romero.

La noticia fue confirmada por el propio Rodríguez, quien ofreció al reportero detalles de su partida y de la estancia de la delegación de la Isla en el mundial juvenil.

“Me fui a las 4:35 de la tarde (…) Me tiré del segundo piso del hotel por una mata de palma y me recogió un carro que allí me esperaba”, reveló el joven, que escapó de la concentración el pasado 24 de septiembre.

Natural de la provincia de Sancti Spíritus, Loidel Rodríguez es el segundo pelotero que arriba a Estados Unidos tras haber abandonado la delegación. El primero fue el lanzador santiaguero Ubert Mejías (20), quien arribó a Miami el pasado fin de semana.

En su último boletín, Romero indicó que el joven receptor “fue incluido en el equipo al Mundial Sub-23 tras batear .239/.391/.337, 3 2B, 2 HR y luego de 6-2, .333, triple con Sancti Spíritus entre temporada regular y playoffs de la pasada Serie Nacional cubana”.

Cuba concluyó en el cuarto puesto del certamen celebrado en México, tras caer en el último partido cinco carrera por tres ante el elenco de Colombia.

La delegación cubana arribó a la Isla en la madrugada del pasado lunes. Luis Daniel del Risco, quien estuvo al frente de la delegación, abordó el tema de los abandonos, asegurando que todo se trató de un “golpe blando” para desestabilizar al conjunto antillano.

“Se montó perfectamente este tema de cómo dañar al equipo Cuba. Se hizo un trabajo bien pensado para tratar de amedrentar a los muchachos y buscar la manera de que desertaran”, subrayó el directivo en declaraciones a la prensa estatal.

