Pelotero cubano de Grandes Ligas varado en la Isla desde marzo

MIAMI, Estados Unidos.- Rusney Castillo, pelotero cubano de Grandes Ligas, llegó a Cuba un día antes de que el régimen cerrara sus fronteras por el coronavirus y se encuentra todavía varado en la Isla, según detalló la página Swing Completo.

Castillo, integrante de los Red Sox de Boston, entró a Cuba el 23 de marzo para entregar alimentos y medicinas a su familia en vista de la expansión de la COVID-19, y desde entonces no ha podido regresar a Miami, donde reside.

De acuerdo a Swing Completo, Castillo planea regresar a Estados Unidos en uno de los vuelos humanitarios que está organizando la embajada de Estados Unidos en La Habana para aquellos ciudadanos estadounidenses y residentes legales cubanos que no pudieron salir antes.

Por su parte, el periodista Yasel Porto celebró en una publicación en Facebook el gesto de Rusney Castillo de “llevar lo necesario” a sus familiares, y al mismo tiempo lamentó que algunas personas le atacaran “usando cualquier tipo de palabras y frases despectivas”.

“Si no estamos de acuerdo, y no queremos reconocer este tipo de gestos, pido que al menos se tenga la capacidad suficiente para respetar al prójimo y no sigamos convirtiendo las redes sociales en algo cada vez más negativo. No por lo que hizo Rusney lo hace mejor que a otros peloteros, porque otros han ayudado por diversas vías, pero tampoco es justo arremeter contra alguien que una vez demuestra con hechos que se puede ser millonario y humilde al mismo tiempo”, escribió Porto.

En Ciego de Ávila, provincia natal de Castillo, las autoridades cubanas han reportado hasta el momento 84 personas infectadas con la COVID-19. Permanecen ingresados 126 personas en centros de aislamiento.

Hasta este martes 5 de mayo en Cuba se han registrado 1685 casos de coronavirus, 69 personas han muerto, y se mantienen ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 2 267 pacientes. Otras 6 047 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.