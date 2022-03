MIAMI, Estados Unidos.- El pelotero cubano Carlos Tabares, campeón Olímpico y defensor del régimen de La Habana, llevaría varios meses viviendo en Estados Unidos a la espera de su residencia legal, según informó este miércoles el periodista Yordano Carmona, cofundador del sitio Pelota Cubana.

En una publicación en su cuenta de la red social de Twitter, Carmona escribió: “Fuentes: Carlos Tabares, campeón Olímpico, Subcampeón del Clásico Mundial y reconocido defensor del régimen ha decidido quedarse en Miami. ¡Que grande eres USA!”.

Carlos Tabares se retiró en 2018 después de representar durante toda su carrera deportiva al equipo Industriales, de la capital cubana, como jardinero central. Un año después, en 2019, se vio presuntamente involucrado en un delito de tráfico de peloteros que lo puso bajo investigación. Las autoridades cubanas le prohibieron incluso entrar a los terrenos de pelota.

De acuerdo a la información que trascendió en ese entonces, y que el pelotero del equipo nacional negó siempre, habría sido acusado de ofrecer información a “alguna franquicia de las Grandes Ligas”, así como de “mover los hilos” para futuras contrataciones.

Tabares, que había visitado en varias ocasiones Estados Unidos, aseguró a la revista Play off Magazine en marzo de 2021 que tuvo varias propuestas para jugar en Grandes Ligas, pero “pensó mucho en su familia”.

Sobre las propuestas que recibió asegura que tuvo una de “los Rojos de Cincinnati por el año 98 cuando hicimos una gira por Venezuela, de cinco millones. Después de los Chicago Cubs, de 8. En Panamá, en 2003, también”.

“Me negué en ese momento porque era una gente muy familiar. Tampoco quería abandonar mi país, porque no hay mejor país que el mío para vivir. Quería estar al lado de mis padres. Se me acercó mucho en aquel momento Joe Cuba. Me dijo que tenía las puertas abiertas en Grandes Ligas si algún día te decides. Él respetó mi decisión. Me hubiera gustado jugar ahí, pero pensé mucho en la familia. No me arrepiento de haberme quedado con mi familia”, dijo meses antes de llegar a Estados Unidos, donde hoy estaría esperando la residencia.

