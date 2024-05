MIAMI, Estados Unidos. – Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez y el senador Rick Scott denunciaron este viernes, durante una conferencia de prensa, la visita de funcionarios del régimen cubano a las instalaciones de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) del Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 20 de mayo.

En la conferencia de prensa, que se desarrolló al mediodía de este viernes en el propio Aeropuerto Internacional de Miami, Díaz-Balart calificó la situación como “una de las cosas más peligrosas y absurdas” vistas “en mucho tiempo”.

No obstante, el congresista republicano argumentó que no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de la actual Administración estadounidense: “Esto es el patrón de esta administración: ayudar a los enemigos de Estados Unidos, facilitarles formas de que ellos puedan recibir más fondos y hasta traerlos a demostrarles la seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami a un régimen terrorista”, dijo.

Díaz-Balart también expresó su preocupación por las posibles repercusiones de esta visita. En ese sentido, señaló que La Habana podría compartir lo aprendido con “otros regímenes y grupos terroristas”.

Por eso, el congresista aseguró que seguiría exigiendo respuestas hasta aclarar el asunto: “Vamos a seguir exigiendo respuestas de quién autorizó esto específicamente, quién fue el responsable y al mismo tiempo seguiremos presionando a esta Administración, utilizando todo medio posible en nuestras manos, para tratar de revertir las actividades y decisiones de la administración de Biden”, dijo.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez se mostró igualmente indignado. “Es increíble que tuvimos a agentes del Partido Comunista de Cuba, del régimen comunista de Cuba, un régimen que está en la lista de los que patrocinan el terrorismo en el mundo. [Es increíble] que sus agentes vinieron para ver qué hace aquí TSA para protegernos a nosotros contra el terrorismo”, declaró.

Para él, que, junto al senador Marco Rubio, promovió y logró la aprobación de una ley que prohíbe el traspaso de información sensible de la Guardia Costera de Estados Unidos a las autoridades del régimen cubano, la actual situación carece de sentido común.

“Ahora tenemos que otra vez avanzar otro proyecto de ley para prohibir que la TSA no le enseñe a naciones que patrocinan el terrorismo nuestros métodos de seguridad. Eso no sé por qué lo tenemos que hacer, porque el sentido común dice que no lo hagas, pero parece que lo tenemos que hacer”, subrayó.

Tanto el senador Scott como ambos congresistas enfatizaron, en inglés y español, la gravedad de permitir que un régimen considerado terrorista tenga acceso a las prácticas de seguridad de uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos.

Este viernes también trascendió que la TSA se había disculpado ante la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y otros funcionarios del condado y del Aeropuerto Internacional de Miami por la visita no coordinada con las autoridades locales de una delegación del régimen cubano.

“La TSA se disculpó porque esta visita no fue coordinada y comunicada con anticipación a los funcionarios del aeropuerto y del condado”, dijo un vocero de la TSA al medio citado.

Levine Cava confirmó la información en su cuenta de la red social X: “Hoy [23 de mayo] me reuní con el Departamento de Seguridad Nacional, la TSA y el Departamento de Estado para compartir la frustración de nuestra comunidad por la visita de funcionarios cubanos a MIA [Aeropuerto Internacional de Miami] . Se disculparon y se comprometieron a cambiar sus protocolos para informarnos antes de que otras delegaciones visiten nuestro aeropuerto”, aseguró.

De acuerdo con el reporte de Martí Noticias, el vocero de la TSA justificó que su entidad trabaja de manera rutinaria con todos los países que tienen vuelos directos a Estados Unidos y recordó que en 2018 se llevaron a cabo visitas recíprocas ocasionales del Ministerio de Transporte (MITRANS) de Cuba.

No obstante, la TSA se comprometió a coordinar futuras visitas de funcionarios de aviación de otros países con anticipación, algo que fue duramente criticado por Díaz-Balart y Giménez en la conferencia de prensa de este viernes, donde ambos políticos abogaron por la suspensión total de los intercambios.

Por otro lado, un funcionario del Departamento de Estado informó a Martí Noticias que la TSA ha realizado frecuentes evaluaciones de aeropuertos en Cuba desde 2003 y que La Habana comenzó a enviar visitas recíprocas a Estados Unidos en 2011, una práctica que continuó durante la administración del presidente Donald Trump y sigue vigente.

“La seguridad de la aviación es claramente de interés nacional”, expresó el funcionario, que también destacó que “dada la proximidad de Cuba y la existencia de vuelos directos hacia y desde ambos países, las autoridades estadounidenses y cubanas deben colaborar mientras cada una trabaja para garantizar la seguridad de los viajeros en los aeropuertos”.

