MIAMI, Estados Unidos. – El economista cubano Pedro Monreal aseguró este viernes que la secuencia de medidas anunciadas por el régimen cubano para llevar a cabo el ordenamiento económico y la unificación monetaria “no parece ser la correcta” y podría llevar al país hacia una mayor inflación.

Monreal sostuvo en Twitter que varias de las regulaciones aparecidas en la Gaceta Oficial Extraordinaria 68 de 2020 evidencian ciertos desajustes con el momento actual que atraviesa la economía de la Isla.

“No hay ‘mapas’ para una hiper-devaluación de 2300%. Mucho menos si viene acompañada de la quintuplicación de salarios y pensiones, un aumento aproximado de precios de 780% en la canasta normada y contracción de la producción agropecuaria por segundo año consecutivo”, señaló Monreal.

El especialista hizo énfasis en el Decreto 25 sobre seguridad social, “que trata de colocarle un ‘piso’ a la pobreza”; y los Acuerdos 8957 y 8958, referidos a la relación de precios minoristas y de acopio.

“El Decreto 25 trata de colocarle un ‘piso’ a la pobreza, los precios minoristas también sirven para eso, pero van más allá porque marcan el tono del esquema para intentar regular oferta y demanda, y los precios de acopio son cruciales para la producción agropecuaria”, precisó el economista.

Según Monreal, para un mejor tratamiento del tema, “se necesitaría un enfoque más audaz, probablemente con transferencias no condicionales de ingresos” a sectores desfavorecidos.

El catedrático agregó que “el número de productos agropecuarios con topes de precios minoristas y con precios máximos de acopio centralizados a nivel del Consejo de Ministros es muy inferior al número de precios usualmente centralizados por el Ministerio de Finanzas y Precios”, lo que evidencia otro desajuste en la secuencia de regulaciones.

“En materia de topes de precios minoristas habrá que esperar por próximas acciones del Ministerio de Finanzas y Precios y de los gobiernos provinciales, al menos en dos aspectos: ¿reducirán el número de sus topes?; ¿serían topes “resbalantes” que reflejen aprox. oferta y demanda?”.

Monreal sostuvo que “un incremento sustancial de la demanda debe ir precedido de un incremento de la capacidad de oferta, sobre todo de alimentos” y añadió que, en ese sentido, la propuesta gubernamental “apunta hacia tendencias inflacionarias”.

“El problema no parecer ser que el ‘ordenamiento’ no esté exento de riesgos inflacionarios. Parece más adecuado asumir con realismo la probabilidad (no solo la posibilidad) de que pudiera haber una inflación que redujese el poder adquisitivo promedio”, culminó el especialista.

Entre las medidas anunciadas este jueves por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se encuentra la esperada salida de circulación del peso cubano convertible (CUC).

A partir del próximo 1ro de enero quedará como única moneda oficial del país al peso cubano (CUP), con una tasa única oficial de conversión de 24 pesos por dólar.

El gobernante indicó que las nuevas regulaciones pondrían al país “en mejores condiciones” para llevar a cabo transformaciones vinculadas a la actualización del modelo económico”.

