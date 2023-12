MIAMI, Estados Unidos. – En un hilo publicado en la red social X, antes Twitter, el economista Pedro Monreal criticó la falta de asunción de responsabilidad del Estado por el funcionamiento del mercado cambiario informal, bajo el pretexto de no haberlo diseñado.

“Desentenderse de responsabilidad por el funcionamiento del mercado cambiario informal en Cuba con el argumento de que ‘no diseñamos ese mercado’ funciona como una hoja de parra para encubrir el mal diseño del ‘ordenamiento’ que hizo necesario ese mercado informal”, escribió el economista.

Asimismo, Monreal destacó que en 2020 el Estado creó un mercado cambiario oficial defectuoso, con una tasa de cambio sobrevaluada y un régimen cambiario fijo.

Además, el experto subrayó la ausencia de autocrítica respecto a estas decisiones y criticó la idea de que el mercado informal no forma parte del “sistema financiero nacional”.

“El hecho de que no parezca existir autocrítica respecto a la decisión que en 2020 condujo al disfuncional mercado de cambio oficial, se refleja ahora en un intento de ‘pase de cuenta’ al privado nacional por buscar soluciones que no ha generado el mercado cambiario oficial”, dijo.

2/5 El Estado cubano no diseñó el mercado cambiario informal, pero hizo algo peor: en 2020 diseñó un defectuoso mercado cambiario oficial con tasa de cambio sobrevaluada, régimen cambiario fijo y una descentralización quimérica de asignación de divisas pic.twitter.com/6eQM2EZFW6 — Pedro Monreal (@pmmonreal) December 28, 2023

Este miércoles, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, dijo en el programa oficial Mesa Redonda que el Gobierno intervendría el mercado informal de divisas, que calificó de “distorsión”,

“El mercado cambiario es una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. Nosotros no diseñamos ese mercado cambiario que está operando en el país, pero una parte importante de las divisas que adquieren los no estatales lo hacen en ese mercado”, aseguró Gil.

Asimismo, dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) adquirían divisas en el mercado informal, por lo que supuestamente tenían más recursos que el Estado para importar productos de todo tipo.

“Eso lo tenemos que ordenar. Si fuéramos del neoliberalismo, dejábamos correr el mercado cambiario. Entre las medidas planteadas está recuperar la gestión de divisas por el Estado”, dijo Gil.

