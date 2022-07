MIAMI, Estados Unidos. – El activista santaclareño Pedro López insistió este jueves, en entrevista con CubaNet, que él y su familia no han hecho más que defender su derecho a expresarse libremente.

“Desde que Andy [García Lorenzo] cayó preso lo que hemos hecho es eso: decir que está preso injustamente. Y lo seguimos haciendo, aunque nos ha costado el incremento de la represión”, dijo López.

El activista santaclareño fundó junto a su hijo, Jonatan López, y su nuera, Roxana García Lorenzo, el proyecto “Ayuda al 11J” para hacer llegar alimentos y medicinas a los presos del 11 de julio de 2021 y sus familiares.

Pese a la represión del régimen contra las personas involucradas en el proyecto, López asegura que “no es una opción detenerlo”.

“Y no es una actitud desafiante. O quizás lo sea, pero no lo hacemos por eso. Nosotros sabemos que estamos indefensos. Sentimos miedo, sabemos que estamos en sus manos, pero hay cosas que no puedes obviar porque tengas miedo y dejarlas de hacer”, explicó López.

“Nosotros queremos construir nuestra patria y lo hemos demostrado a través de la trayectoria que ha tenido la familia. Hemos demostrado que estamos con el pueblo (…) y miren lo que nos hace el régimen”.

Con respecto a la posibilidad de exiliarse debido al aumento de la represión en contra de la familia, López precisó: “No es que queramos irnos, es que llega el momento en que no te queda otro remedio a no ser estar todos presos. Ellos no van a dudar encarcelar a toda mi familia”, lamentó.

El activista santaclareño también expresó preocupación por la situación legal de su hijo, Jonatan. “Esto puede trascender a un juicio. Ellos pueden hacer lo que les parezca”, dijo.

A finales de junio, Jonatan fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado cuando se dirigía a su centro de trabajo. Su novia, Roxana García Lorenzo, explicó que, como si fuera un criminal, Jonatan fue trasladado a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones.

Jonatan López se ha mantenido activo junto a su familia denunciando las violaciones a los derechos humanos en Cuba desde que el régimen apresó a su cuñado, Andy García Lorenzo, por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Desde entonces la Seguridad del Estado ha reprimido y amenazado a la familia, una de las más activas en el país. Desde el primer día no dejaron de exigir la liberación del joven, de 24 años y acusado por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”.

Andy García fue enviado el pasado mes de mayo a su casa a “esperar para seguir cumpliendo sentencia en un abierto [campamento de trabajo correccional del régimen cubano]”, donde ahora se encuentra.

