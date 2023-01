MADRID, España.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) alertó este lunes que reforzará la vigilancia en los Cayos de Florida, debido al incremento de la llegada de migrantes.

El agente jefe de la USBP, Walter N. Slosar, señaló que en los primeros días del año ha habido una gran cantidad de desembarcos.

“Alerta. Durante las últimas 72 horas, los agentes de la Patrulla Fronteriza han respondido a un alto volumen de llegadas de migrantes en los Cayos de Florida”, precisó Slosar a través de la red social Twitter.

Ante esta situación “hay una mayor presencia de fuerzas del orden y socorristas en el área”, agregó.

