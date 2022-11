MADRID, España.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos del Sector de Valle del Río Grande (RGV), rescataron a dos migrantes cubanas este martes.

Las cubanas habían sido abandonadas en mitad del Río Bravo por traficantes, según informaron las autoridades.

“Traficantes de personas dejan varadas en el río a dos mujeres migrantes cubanas. Gran trabajo de los agentes #RGV Riverine que consiguieron la ayuda de #MissionFireDepartament para orquestar los rescates en aguas rápidas y poco profundas”, precisó a través de Twitter la jefa de patrulla Gloria I. Chávez.

En las imágenes compartidas por Chávez, se aprecia el rescate y a los cubanas varadas en medio del río, portando solo una mochila.

Human Smugglers leave two Cuban women migrants stranded in the river. Great work by #RGV Riverine agents who enlisted the assistance of the #MissionFireDepartment to orchestrate the shallow swift water rescues. 💚🇺🇸#heroes#rescues#honorfirst#usbp #firedepartment #firefamily pic.twitter.com/FsJ3k0BAat

— Chief Patrol Agent Gloria I. Chavez (@USBPChiefRGV) November 2, 2022