MIAMI, Estados Unidos. – La máxima figura de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, justificó la invasión de Rusia a Ucrania porque, según dijo, es “una guerra contra el lobby gay” al que es “correcto” hacer frente, reportó el diario italiano Corriere della Sera.

En su pasado sermón dominical, Kirill también arremetió contra el Orgullo Gay y defendió los valores cristianos tradicionales. “Hoy existe (…) una especie de transición a ese mundo ‘feliz’, el mundo del consumo excesivo, el mundo de la ‘libertad’ visible. ¿Saben cuál es esta prueba? Es muy simple y a la vez terrible: es un desfile gay”, dijo.

De esa forma, justificó que la invasión rusa a Ucrania impediría la celebración del Orgullo Gay.

“Las solicitudes para realizar un desfile gay se consideran una prueba de lealtad a ese mundo, tan poderoso, y sabemos que si las personas o los países rechazan esas solicitudes, se quedan fuera de ese mundo. Esto quiere decir que se trata de imponer por la fuerza un pecado condenado por la ley de Dios, y por lo tanto, obligar a las personas a negar a Dios y su verdad”, consideró.

De acuerdo con la cadena CNN, también dijo que para entrar en el “club” de los países occidentales “es necesario celebrar un desfile del Orgullo Gay. No para hacer una declaración política, ‘estamos con ustedes’, ni para firmar ningún acuerdo, sino para celebrar un desfile gay. Y sabemos cómo la gente se resiste a estas demandas y cómo esta resistencia es reprimida por la fuerza. Esto significa que se trata de imponer por la fuerza un pecado condenado por la ley de Dios”.

Asimismo, agregó: “Si la humanidad reconoce que el pecado no es una violación de la ley de Dios. Si la humanidad acepta que el pecado es una de las opciones de comportamiento humano, entonces la civilización humana terminará ahí. Los desfiles gais están pensados para mostrar que el pecado es una de las variantes del comportamiento humano”.

“Lo que está ocurriendo hoy en el ámbito de las relaciones internacionales, por tanto, no solo tiene un significado político: se trata de la salvación humana, de dónde acabará la humanidad”, aseguró el religioso. “Todo lo que digo no tiene solo un significado teórico y no solo un significado espiritual. En torno a este tema hay hoy una verdadera guerra. Hemos entrado en una lucha que no tiene un significado físico, sino metafísico”.

“Si vemos violaciones de la ley de Dios, nunca soportaremos a los que destruyen esta ley, difuminando la línea entre la santidad y el pecado, y más aún a los que promueven el pecado como ejemplo o como uno de los modelos de comportamiento humano. En torno a este tema existe hoy una verdadera guerra”, dijo.

Solo al final de su sermón llamó al fin de la guerra: “Debemos rezar para que la paz llegue cuanto antes, para que la sangre de nuestros hermanos y hermanas se detenga, para que el Señor incline su misericordia hacia la sufrida tierra del Dombás, que lleva ocho años soportando este triste signo, generado por el pecado y el odio humanos”.

El patriarca Kirill es cercano del régimen cubano. En 2016, realizó una visita oficial a la Isla, donde fue recibido por Raúl Castro y demás dirigentes del Gobierno. Ya en 2008 había viajado a la nación antillana para la ceremonia de consagración de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, único templo ortodoxo ruso en territorio cubano, aunque en aquel entonces lo hizo en calidad de metropolita, segundo en la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

