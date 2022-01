MIAMI, Estados Unidos. – Varias decenas de cubanos convocados por la plataforma cívica Acciones por la Democracia se dieron cita ante el Consulado de la Isla en Madrid para reclamar la liberación de todos los presos políticos y denunciar las farsas judiciales celebradas por el régimen contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021 (11J).

Se trata de la segunda vez en menos de 10 días que Acciones por la Democracia convoca a una protesta ante la sede diplomática cubana en España.

Co consignas como “Los pueblos no se callan hasta que los dictadores no se vayan”, “Libertad para nuestros presos políticos”, “Abajo el comunismo”, “Abajo la dictadura de los Castro”, “Patria y Vida para Cuba” y “Libertad”, los presentes denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo contra el pueblo cubano.

“Aquí estamos reivindicando que no tenemos miedo porque tenemos a muchos menores de edad en la cárcel ahora mismo siendo condenados injustamente”, aseguró una de las manifestantes a CubaNet.

Por su parte, Lázaro Mireles, presidente de Acciones por la Democracia en Madrid, aseguró que habrá manifestaciones contra el régimen mientras haya presos políticos en la Isla. “Es lamentable que en un país que dice que respeta los derechos, esté pasando lo que está pasando hoy en Cuba. Por eso estamos aquí y por eso hay hermanos de lucha en muchísimas ciudades del mundo diciendo ‘basta ya’, ‘libertad para nuestros presos políticos’”, aseguró.

A la manifestación también se unieron líderes de SOS Nicaragua, SOS Boloivia, el presidente de Asociacionismo y Relaciones Institucionales de VOX Moncloa-Aravaca, Marc Llopart Kinson, y otros miembros del Partido Popular (PP) español. Mientras, las palabras de clausura estuvieron a cargo de la escritora cubana Zoé Valdés.

La también activista denunció al régimen de La Habana por “inocular el veneno del comunismo” en la región de América Latina y empobrecer a la Isla. Asimismo, lamentó el uso que hace la dictadura cubana de José Martí y los crímenes cometidos por el régimen contra activistas políticos dentro y fuera de su territorio.

Apenas una semana atrás, la comunidad de cubanos residentes en Madrid se unió en un encendido de velas frente al Consulado de Cuba para condenar las recientes sentencias a los manifestantes del 11J y exigir su liberación.

Respondiendo a la convocatoria de la Plataforma Acciones por la Democracia y de Rocío Monasterio, líder de VOX en la comunidad de Madrid, los manifestantes transmitieron en vivo su apoyo a los familiares de los presos políticos del régimen cubano.

