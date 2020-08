Pastor santiaguero acusa al régimen de difamar en su contra

MIAMI, Estados Unidos.- El pastor evangélico Alain Toledano Valiente acusó al régimen cubano de difamación, tras la aparición de pegatinas con fotos de él en varias comunidades santiagueras.

Según denunció a CubaNet Toledano Valiente, este es uno de los tantos intentos del Departamento de la Seguridad del Estado por dañar su imagen y la de su familia.

El pastor acusó directamente a periodistas oficialistas que residen en su propio reparto, Abel Santa María, quienes en los últimos meses han atacado a la iglesia, y su liderazgo, con ofensas a través de las redes sociales.

“Están llenando de carteles toda la ciudad con calumnias, los están poniendo en postes, paradas, a la entrada de los edificios, y utilizan fotos de mi familia, específicamente de una de mis hijas”, alertó el líder cristiano.

Así mismo, denunció que un operativo policial se desarrolla este miércoles por toda la zona, sin motivo aparente.

“Hay patrullas y motos por doquier, pero no ven lo que están haciendo contra mi familia. Si los carteles dijeran abajo Fidel entonces otra cosa sería, pero como tienen que ver contra la dignidad de un pastor y una familia religiosa no pasa nada”, cuestionó.

En medio de una transmisión en directo a través de Facebook en horas de la mañana de este miércoles, el pastor Toledano Valiente mostró algunos de los lugares donde están pegados estos carteles.

Durante su recorrido abordó al presidente del Consejo Popular, de apellido Carbonel, y le preguntó por qué no habían tomado medidas al respecto. Según el funcionario “los periodistas cubanos no se dedican a eso”, y todo es falso.

Toledano Valiente cuestionó a Carbonel porque los efectivos policiales que desde temprano en la mañana vigilan la zona no han hecho nada al respecto, pero el funcionario alegó que “la policía no está para ese tipo de asuntos, sino para velar porque no se cometan ilegalidades”.

El funcionario oficialista también exhortó al pastor a denunciar ante las autoridades a los periodistas que mencionó.

“La tiranía castrista moviliza a sus mercenarios, mal llamados periodistas, para pegar carteles con fotos de mi familia y de mi matrimonio. Un acto cobarde y bajo de un sistema antisocial y anti-Cristo. Esta acción sólo le da legalidad a todo cubano para también poner carteles por toda la ciudad, digan lo que digan”, aseguró.

“No bajaremos la cabeza, todo hombre o sistema recoge lo que siembra y nosotros estamos en paz ante Dios y los hombres, Jesús es nuestro escudo y fortaleza. Ellos andan como león urgente buscando a quien devorar, porque les queda poco tiempo, pero la Iglesia está firme, bendecida y creciendo”, concluyó el líder del Movimiento cristiano Sendas de Justicia.

Por su parte, desde Sancti Spíritus el pastor Yasser Caraballo también denunció que ha sido citado en tres ocasiones luego de su detención el pasado mes de junio.

“En la última citación no me hablaron de mi caso, sino de Alain, de la iglesia, y de que éramos una iglesia contrarrevolucionaria, y que lo que hacíamos no era normal”.

Caraballo enfrenta un proceso por el supuesto delito de “receptación” luego de que su vivienda fuera allanada por la policía, que confiscó maíz, sembrado y cosechado por él mismo, almacenado para la cría de cerdos, actividad que realiza para consumo familiar y la comercialización.

Relatores especiales y grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas acusaron al gobierno cubano de perseguir la libertad religiosa. La denuncia fue presentada en mayo por la Organización Alcance de Ayuda a las Américas (OAA), y en el texto se documentaron todos los hechos de represión sufrida por el pastor apostólico Alain Toledano, sus familiares y feligreses.

“El régimen es consciente del papel de líderes religiosos en cambios trascendentales, saben del papel que jugó Martin Luther King Jr. en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Del papel fundamental jugado por líderes religiosos en la caída del comunismo en Europa del Este, la incidencia del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en Polonia, el sindicato Solidaridad tenía su mayor fuerza en los ideales católicos, en la Fe de Lech Walesa, en mártires como Jerzy Popieluszko; el papel determinante jugado por el pastor Laszlo Tokes en el desmoronamiento del régimen en Rumania, la influencia de teólogos checos como Josef Hromadka, que se manifestaron en contra de la invasión soviética a Praga, en fin, temen, con toda la razón del mundo, al potencial de la Fe”, dijo a CubaNet el pastor Mario Félix Lleonart, coordinador del Instituto Patmos.

Para Lleonart, que se exilió en Estados Unidos por sufrir persecución política y religiosa en la Isla, Alain Toledano Valiente es un líder religioso influyente que, a pesar de la represión, no han podido silenciar.

“Esto ha enfurecido al régimen, que suma a toda la ola represiva contra él, ataques bajos y sucios, intentando manchar su reputación, utilizando para ello asuntos que atañen a la vida privada de la persona, una manera muy cobarde de actuar del sistema, lo cual por otra parte me recuerda ataques del mismo tipo realizados por enemigos del pastor Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, que lo único que consiguen es evidenciar quien es el régimen en definitiva, y quien es el pastor Alain Toledano Valiente y todo lo que él representa en esta hora decisiva para Cuba”.