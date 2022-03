MIAMI, Estados Unidos. — El pastor bautista cubano Carlos Sebastián Hernández, miembro de la Convención Bautista de Cuba Occidental, se encuentra varado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador luego de que las autoridades de Nicaragua le negaran el ingreso a ese país por supuestas irregularidades con el protocolo del COVID-19.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, el pastor aseguró que las autoridades migratorias de El Salvador le han pedido que regrese a Panamá para que resuelva su situación.

“Como la información que ellos tienen es que Avianca no me permite volar por cuestiones del protocolo de la COVID-19, que supuestamente no está correcto, me dicen que vaya a Panamá y resuelva mis problemas allí, que haga todos los trámites de chequeos de la COVID-19 y demás y que entonces vuelva a volar para ir a Nicaragua”, explicó Hernández.

El pastor se encuentra en la terminal aérea salvadoreña junto a sus dos hijos menores de edad. Dice estar convencido de que la negativa de entrada a Nicaragua no obedece a un tema de protocolo sanitario, sino a una orientación del régimen cubano.

“Yo extraoficialmente sé que Nicaragua no me está negando la entrada por cuestión del COVID-19. Es el gobierno de Cuba el que no deja que nosotros entremos allá. Yo no quiero regresar atrás”.

CubaNet accedió a la notificación enviada por Avianca a Carlos Sebastián Hernández. La comunicación indica que es Nicaragua la que no permite la entrada del pastor y sus hijos a ese país.

“La prueba enviada no fue aceptada por las autoridades de Nicaragua. Su entrada a Nicaragua no ha sido autorizada por las autoridades de Migración y Extranjería. No le será permitido embarcar”, señala la nota.

Carlos Sebastián Hernández se vio obligado a abandonar la Isla debido a la persecución desatada por el régimen cubano en su contra.

“Estaba siendo perseguido y monitoreado por el gobierno de Cuba, todo a causa de mi posición con respecto a la realidad cubana, porque yo hablaba abiertamente de las injusticias, de la falta de libertad religiosa, de la falta de libertad política”, explicó el pastor en una transmisión en vivo a través de Facebook.

Desde que Nicaragua anunciara la libre entrada de ciudadanos cubanos a ese país en noviembre de 2021, miles de ciudadanos cubanos han volado hacia la nación centroamericana para luego iniciar su recorrido vía terrestre hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Sin embargo, en lo que va de año, varios cubanos se han visto imposibilitados de ingresar a territorio nicaragüense, entre ellos los periodista independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez. Tampoco pudieron volar a Managua la experiodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana Yailén Insua y su esposo, quien terminó solicitando asilo político en Colombia.

