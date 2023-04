MADRID, España.- Alberto Reyes Pías, párroco en la diócesis de Camagüey y una de las voces más críticas dentro de la Iglesia católica en Cuba, consideró que manifestaciones populares como las ocurridas en la Isla el 11 de julio de 2021 (11J) “están a la vuelta de la esquina”.

En entrevista con la agencia EFE, apuntó que el régimen cubano está “anquilosado, cerrado en el discurso de los años 60”, pero que “hay dos cosas que actúan muy en contra del cambio en Cuba”: el miedo y la desesperanza, debido a la represión.

No obstante, está convencido de que las protestas llegarán pronto porque “la gente está harta”.

El sacerdote, que se encuentra en Madrid como parte de una gira propiciada por la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos, destacó también que los cambios en la Isla tienen que hacerse desde dentro, pero que se necesita el apoyo externo.

“Necesitamos la ayuda de la gente que desde el extranjero quiere el bien de Cuba. Hay mucha gente que se ha tragado la propaganda de que Cuba es una isla feliz, que estamos bien y seguimos siendo el faro de América Latina”, y por ello se ofrece para “iluminar” sobre la situación del país en el exterior, aunque haya “gente que no quiere oír”, citó EFE.

Este mismo mes Reyes Pías, que en varias ocasiones ha denunciado públicamente la precaria situación en que se encuentra la nación caribeña, en entrevista con el medio español El Debate, afirmó que el Gobierno cubano “ha demostrado con creces su incapacidad para construir una sociedad no sólo próspera, sino capaz de responder a las aspiraciones más elementales del ser humano”.

El párroco consideró: “Ahora ya no hay marcha atrás, porque ahora hemos visto el verdadero rostro de aquellos que durante años nos hablaron día a día y machaconamente de lo mucho que nos amaban y querían nuestro bien. Ahora sabemos que todo era mentira, y que no les vacila ni la mano ni la voz a la hora de proclamar destrucción y muerte, y de incitar a la guerra de hermano contra hermano en una lucha cuyas heridas tal vez no sanen nunca”.