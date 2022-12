MADRID, España.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dijo este miércoles que mantendrá abierta la investigación sobre la violación por parte de la Unión Europea (UE) del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el régimen cubano.

La petición fue realizada ante la Eurocámara por la Asociación Cubanos por la Democracia, que denunció “la trata de personas y esclavitud moderna” del Gobierno en la Isla, así como la represión y los encarcelamientos a los participantes en las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J).

Tras señalar que “se ha hecho patente el fracaso del Acuerdo del Diálogo Político” entre el bloque comunitario y La Habana, la Asociación Cubanos por la Democracia lamentó que la Unión Europea no haya sancionado al Gobierno de la Isla por “sus flagrantes abusos”.

“En la Unión Europea cada vez está más claro que la complicidad con la dictadura de La Habana es un problema para Cuba y el resto del mundo. Todo apoyo es poco en esta lucha contra el mal”, señaló la Asociación desde la red social Twitter.

La Asociación agradeció además que continúe abierta la petición y que sea traslada a otras comisiones.

“Esperamos que algún día se sumen incondicionalmente a condenar el comunismo”, agregó.

Thank you very much Ms. @UliMuellerMdEP, @RenewEurope for your support to our petition.

Cuban people needs allies like you to keep fighting against this brutal dictatorship.

— Cubans for democracy (C4D) 🇨🇺🇪🇺 (@cu4democracy) November 30, 2022