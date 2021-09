MIAMI, Estados Unidos. — Tatiana Matos y Daniel Berrillé, una pareja de exreclusos residente en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, aseguraron que no han encontrado trabajo tras haber sido liberados y culparon a las autoridades locales de no ofrecerles oportunidades para reinsertarse a la sociedad.

En el caso de Matos fue condenada a un año de privación de libertad por el delito de proxenetismo. La joven dijo a CubaNet que luego de salir de prisión su vida se ha vuelto muy difícil, ya que no le han dado la posibilidad de trabajar para poder mantener a sus tres hijos.

“He ido varias veces a ver si me encuentran trabajo y nada. Varias veces, incluso, hice los papeles para empezar a estudiar de nuevo (…) y me dijeron que no porque ya tenía niños”, denunció la mujer, que llegó a ir a la sede del gobierno con sus tres hijos para intentar resolver la situación.

Daniel Berrillé, esposo de Tatiana, tampoco ha podido encontrar trabajo luego de salir de prisión, lo que hace que sea muy difícil para la familia poner un plato de comida en la mesa.

Berrillé fue sancionado a un año de privación de libertad por el delito de receptación. Ante la imposibilidad de ser contratado por las autoridades, sobrevive haciendo encargos.

La pareja ha solicitado ayuda al Estado para poder ganarse la vida honestamente con su trabajo, pero no les han dado ninguna respuesta. En ese sentido, se sienten marginados por el gobierno, opinan que no los quieren ayudar.

En 2020, Cuba exhibía una tasa de desempleo de 3,87%, según cifras oficiales de las autoridades cubanas compiladas por el Banco Mundial.

Actualmente, el salario mínimo en la Isla es de 2 100 pesos mensuales (equivalente a 87 dólares, al cambio oficial) y la pensión mínima es de 1 528 (unos 63 dólares). Pese al incremento de los salarios, el poder adquisitivo de los cubanos ha disminuido sustancialmente tras el incremento de precios y la eliminación de subsidios como parte de la aplicación de la Tarea Ordenamiento.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.