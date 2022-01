VILLA CLARA, Cuba.- En los últimos días varios santaclareños han denunciado a través de grupos de compraventa la mala calidad del helado a la venta en el establecimiento Coppelia de la ciudad. De acuerdo con quejas recientes, el producto se asemeja a un “durofrío” con sabor indeterminado, cuyo valor y cantidad no se corresponden con las pautas gastronómicas que deberían distinguir al postre.

El post inicial en el grupo “La Candonga de Santa Clara” generó cerca de 400 comentarios de usuarios que se quejaron tanto del sabor del helado como del precio de cada bola, que asciende a 7 pesos cada una. “Realmente no se puede distinguir a qué sabe, no es ni vainilla, ni caramelo, ni nada que se le parezca”, opina Magda García, santaclareña que acaba de abandonar indignada el establecimiento. “Pedí una ensalada que costó 30 pesos y que sabía exactamente a yogurt de soya congelado”.

“Hoy entré con mi esposa y mi niña de dos años y cuando lo probé me paré y me fui”, manifestó en las redes Darián Herrera, que apuntó, a su vez, que los trabajadores “pasan trabajo” para sacar el producto a la sala. “Es una estafa y una falta de respeto. En primer lugar, porque te engañan diciendo que es de vainilla cuando es yogurt de soya congelado. Si no tienen helado, no vendan nada, pero no le roben el dinero al pueblo”.

La mayoría de los santaclareños califican la venta del supuesto helado como una estafa porque no contiene “ni gota de leche” y se quejaron de que también lo expenden en carros ambulantes en los barrios al mismo precio que en el establecimiento principal. En la misma puerta del Coppelia, otros ciudadanos que abandonaron el local esta mañana afirman que devolvieron el producto sin pagar la cuenta a pesar de los reclamos de los trabajadores.

En enero de 2020 entró en funcionamiento una miniplanta de helado en el Coppelia de Santa Clara, con tecnología procedente de Argentina que cuenta con una caldera, mezcladores y un homogeneizador. Sin embargo, de acuerdo con una de las dependientas de esta cremería, actualmente se carece de la materia prima para confeccionar el helado, por lo cual se está empleando un porcentaje de soya en sustitución de la leche. “El equipamiento está, pero no hay con qué hacerlo que quede como debe ser. No lo recomiendo, pero es lo que tenemos y no es culpa de nosotras”, agregó ante el cuestionamiento de algunos clientes que criticaron la calidad del surtido.

Al tiempo en que la heladería estatal no logra satisfacer las demandas de los santaclareños, se ha acrecentado el número de negocios particulares en la ciudad cabecera que ofertan el producto con calidad y precios asequibles. “Yo tengo helados en venta en mi casa y hago domicilio”, manifiesta el cuentapropista Carlos Pereira. “El mío no es de fábrica, pero está mucho mejor que este de aquí a la luna. ¡Qué falta de respeto! Acaben de darle el control a los particulares. Esa va a ser la solución a todos nuestros problemas”.

