MIAMI, Estados Unidos. — El papa Francisco reveló a la cadena Univisión que tiene una relación “humana” con el dictador Raúl Castro y salió al paso de los “medios de comunicación ideologizados” que le tildan de comunista.

En la entrevista ofrecida al medio estadounidense, el sumo pontífice admitió tener vínculos con el régimen de Cuba, país que ha visitado en dos ocasiones desde que se convirtió en papa.

“Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también, lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana”, señaló Francisco.

“Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande, yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos”, añadió el papa.

Cuestionado sobre las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen cubano, el sumo pontífice se posicionó a favor del acercamiento y criticó el retroceso de las relaciones entre ambos países en los últimos años.

“Me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con Estados Unidos. El presidente Obama lo quiso en su momento y Raúl Castro lo aceptó. Fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora. En este momento se están haciendo no sé si tratativas, pero diálogos de sondeo, para acortar distancias”, explicó.

Por otra parte, Francisco calificó de “trasnochado” el hecho de que algunos medios de comunicación lo acusen de “comunista”.

“Ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados, que se dedican a ideologizar la postura de los otros, a veces no saben distinguir el comunismo del nazismo, lo que es el populismo, lo que es un popularismo. Así que cuando me acusan de comunismo, digo: ‘Qué trasnochado que está esto’. Esas acusaciones ya pasaron, las veo como trasnochadas, no me preocupan, nacen de pequeños grupos ideologizados”, respondió para minimizar esta cuestión el argentino, que también fue cuestionado por la postura que tomó frente a la invasión rusa en Ucrania”.

En los últimos tiempos, el sumo pontífice ha enfrentado una serie de problemas que han afectado su rodilla derecha y limitado su movilidad, lo que ha levantado rumores sobre una posible renuncia.

“En este momento no siento que el Señor me lo pida; cuando sienta que me lo pida, sí”, comentó Francisco sobre la posibilidad de abandonar el cargo en el futuro.

