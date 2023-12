MADRID, España.- El papa Francisco autorizó oficialmente a la Iglesia a bendecir parejas del mismo sexo, matrimonios civiles y uniones de hecho. La histórica declaración de la Santa Sede, titulada “Fiducia Supplicans: sobre el sentido pastoral de las bendiciones”, fue presentada y certificada por el propio Pontífice este lunes 18 de diciembre, marcando un importante cambio en la percepción de estas uniones dentro de la Iglesia Católica.

La decisión papal no solo incluye la bendición para parejas del mismo sexo, sino también para aquellos en “situación irregular”, como aquellos casados civilmente, divorciados y vueltos a casar. Sin embargo, se destaca que estas bendiciones no deben ser confundidas con celebraciones de bodas y no pueden estar vinculadas a rituales matrimoniales. En cambio, se sugiere que los sacerdotes realicen estas bendiciones en situaciones informales, como visitas a santuarios, peregrinaciones, hospitales u otras circunstancias similares.

🇻🇦 | ÚLTIMA HORA: El Papa Francisco autoriza la bendición a parejas del mismo sexo. Las bendiciones se podrán realizar fuera de los rituales regulares de la Iglesia. — CNN pic.twitter.com/PUR6UHMoBD — UHN Plus (@UHN_Plus) December 18, 2023

El papa Francisco ha enfatizado que estas bendiciones no deben llevar consigo elementos propios de una ceremonia de matrimonio, como vestimentas, gestos o palabras específicas. La ausencia de un rito especial busca distinguir claramente la bendición de una boda, subrayando la naturaleza pastoral más que doctrinal de esta decisión.

Esta medida no altera la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ni reconoce la validez del divorcio. Más bien, refleja un cambio en la percepción de estas uniones por parte de la comunidad católica, evitando discriminaciones injustas hacia aquellos que buscan bendiciones para sus vidas cotidianas.

La declaración explica que aquellos que buscan estas bendiciones no buscan legitimar su propio estado, sino que reconocen su necesidad de la ayuda de Dios.

El documento, la primera Declaración de la Doctrina de la Fe en 23 años, aborda el sentido teológico de las bendiciones, remontándose al Antiguo Testamento y las Escrituras. Se destaca que, a través de Cristo, Dios comunica a su Iglesia el poder de bendecir, convirtiendo la bendición en un acto de inclusión, solidaridad y pacificación.

