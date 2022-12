MIAMI, Estados Unidos. — Panamá extendió por tres meses más el decreto de visado de tránsito para los ciudadanos cubanos que hagan escala en ese país centroamericano.

Según informó el Gobierno de esa nación en su Gaceta Oficial, la medida responde a un gran incremento de viajeros cubanos que no logran ser admitidos en el país de su destino final.

El comunicado de las autoridades canaleras señala que “el incremento de los casos de pasajeros con nacionalidad cubana no admitidos o rechazados por el país de destino viene generando inconvenientes en los recintos de control migratorio en territorio panameño”.

El decreto añade que, “luego de la Evaluación Correspondiente, el Gobierno Nacional considera necesario establecer controles migratorios más efectivos en relación con las personas de esa nacionalidad que requieren hacer tránsito en Panamá…”.

Quedarán exceptuados de presentar una visa de tránsito los cubanos que viajen de regreso hacia Cuba; y quienes mantengan en vigencia una visa de turismo o residencia de la República de Panamá.

Tampoco necesitarán visado de tránsito los cubanos que posean residencia vigente o posean visa múltiple, previamente utilizada en el territorio del Estado otorgante, con una vigencia no inferior a seis meses al momento del tránsito, debidamente otorgada por Canadá, Estados Unidos, Mancomunidad de Australia, República de Corea, Estado del Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Singapur y cualquiera de los Estados que conforman la Unión Europea.

La medida excluye, además, a aquellos cubanos que posean residencia permanente con una antigüedad de cinco años o más en terceros países y viajen de retorno a estos; y a los que posean visa de ingreso vigente del país de destino final.

El decreto del Gobierno Nacional precisa que los ciudadanos cubanos que no estén exceptuados deberán gestionar el documento en la embajada de Panamá ubicada en La Habana en horario de 9 a.m. a 11 a.m. por un costo de $50 dólares.

