VILLA CLARA, Cuba. — Por más de cuatro horas, Ariadna Rodríguez debió permanecer junto a su hijo en una cola la semana pasada para comprar dos paquetes de pampers en una tienda estatal del boulevard de la ciudad. Al bebé de Ariadna le diagnosticaron daño neurológico al nacer: a sus cuatro años no camina, no habla y necesita constantemente de los culeros desechables.

Por la condición de su niño y el hecho de que su esposo aún estudia y ella no pudo terminar su carrera, le pagan 2640 pesos, los cuales debe destinar de manera íntegra para pagar los pañales en el mercado informal. Aún así, no le alcanza para cubrir las necesidades del mes completo: un paquete de 30 culeros asciende a 1500 pesos o cerca de 10 MLC, al cambio de 110 pesos cada uno. “Para que el padre trabaje y estudie al mismo tiempo, yo tengo que estar todo el día con el niño”, argumenta. “Tuve que llevarlo a la cola, como otras madres que estaban allí, también con sus hijos, cogiendo sol desde la mañana hasta por la tarde”.

La escasez de pampers en las tiendas que aún expenden poquísimos productos en moneda nacional se ha convertido en un dolor de cabeza para la mayoría de las madres y embarazadas cubanas. Hacia el interior del país, la situación con la distribución resulta un agravante que condiciona, precisamente, grandes aglomeraciones cuando sacan el producto a la venta en alguna TRD. Al mismo tiempo, todo ello está organizado a través de un proceso burocrático que implica presentar la libreta de abastecimiento y la tarjeta del menor para poder adquirirlos.

Hace apenas tres días, Cubadebate dedicó un espacio a explicar que la ausencia de los culeros desechables en la red de tiendas, a pesar de existir una fábrica en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, se debe a una “sobredemanda del producto”. De acuerdo con el medio, del plan de 85 442 paquetes entregados, estos fueron vendidos en menos de 72 horas, y que el desabastecimiento se corresponde con las dificultades para adquirir materias primas debido a la crisis provocada por la pandemia.

A raíz de las reiteradas quejas de los villaclareños ante la ausencia de este producto en moneda nacional, se hicieron públicas medidas recientes en los medios locales con un nuevo sistema de distribución para garantizar una “comercialización más equitativa”. Uno de los requisitos apunta que la venta se realizará solo para niños de hasta 3 años de edad y se utilizará como referencia el censo existente en la Oficoda para las tarjetas de abastecimiento.

A cada niño le corresponderán dos paquetes de culeros desechables y dos de toallitas húmedas. El término para la adquisición será de 48 horas, no más. Sin embargo, muchas madres quedan fuera de esta distribución normada. “Por la dirección yo estoy en Matanzas, pero vivo con mi niña aquí en Santa Clara”, opina Anamaris, madre de una bebé de un año y medio. “Como no estoy en la libreta, no tengo derecho a comprar. Eso no lo han analizado bien, porque como yo hay muchísimas más en la misma situación. Obligatoriamente tengo que comprarlos entonces a los revendedores”.

Por otra parte, muchas madres y embarazadas se han cuestionado en las redes sociales que la venta se realice por etapas, ya que, de acuerdo a la disposición, de entrar la primera, por ejemplo, se les ofertarán solamente a los niños que, según el censo, se correspondan con este grupo. “Si las etapas son por peso, di tú, ¿qué sabrán lo que pesa cada uno? Yo creí que era comprar por la libreta, la etapa que le sirviera al niño”, se cuestiona Leymi Ruiz, otra madre villaclareña.

“¿Cómo saben en mi zona de venta qué etapa usa mi niño?”, pregunta en una publicación Suilén Machado. “La traducción es esto: entró segunda etapa, pero no le toca a tu bebé, espera a que entre la cuarta y eso puede tardar meses. Si existe un censo me parece más justo enviar la cantidad exacta de pampers según los menores que haya en la zona y, si no es la etapa que usa tu bebé, al menos te da chance a cambiarla con alguna mamá de otra zona. Mi niño tiene seis meses y recibe pan desde que tiene un mes de vida, pero para la distribución de pampers no está apto”.

En peor situación se encuentran muchas madres residentes en los municipios y zonas rurales. “Por lo menos en Santa Clara sacan, porque en municipios como Caibarién nada. Mi niño tiene 4 meses y aún no he tenido derecho a comprar”, publicó en Facebook una usuaria que se identifica como Lianet Hernández.

Para paliar la crisis con los pampers las madres cubanas utilizan la técnica del reciclado de las envolturas de nylon y lo rellenan con tela antiséptica hasta que pierde el pegamento que lo debe sostener a las caderas. Resulta común verlos tendidos en la mayoría de los patios de las viviendas donde hay niños pequeños.

Muchas mujeres que hicieron catarsis en grupos de compraventa de artículos para bebés también cuestionan el hecho de que sus hijos, pasados los tres años, aún necesitan de los pañales y no tendrán derecho a comprarlos al precio establecido. Otras mencionan que existe un porciento substancial de niños que padecen de enuresis nocturna hasta entrados los cinco o seis años.

Algunas, las más apegadas a la tradición aconsejan regresar a los pañales de gasa: “no se mal acostumbren más, que la gente se ha puesto muy fina, laven culeros como se ha hecho toda la vida”, espetó una de las asistentes al ágora virtual, a lo que varias usuarias contestaron que con qué jabón o detergente se mantiene el lavado constante de pañales de ese tipo. “Habrá que enseñarlos a orinar solos a los tres meses”, opinó otra de las madres con sarcasmo. “No entiendo nada, ¿también tendré que controlar las necesidades fisiológicas de mi bebé?”.

