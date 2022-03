MIAMI, Estados Unidos. — Cubanos residentes en Texas, Tampa y Lakeland denunciaron irregularidades en el envío de paquetería a Cuba a través de la agencia Rym Cargo.

Según denunciaron a la cadena Telemundo varios clientes de la empresa, los paquetes —que supuestamente llegarían a Cuba en un plazo de entre 35 y 40 días— terminaron abandonados en un almacén de Hialeah Gardens, en el condado de Miami-Dade.

El responsable del abandono de los paquetes habría sido Ricardo Zayas, dueño de la empresa Rym Cargo en Tampa, quien, según ellos, cobró por envíos a Cuba, pero no pagó el flete y abandonó los paquetes.

Yarima Acosta, propietaria de una agencia de envíos en la ciudad de Austin, estado de Texas, fue de una de las personas que se vio involucrada en el caso de Rym Cargo. Ella aseguró a Telemundo que le pagaba a Ricardo Zayas para que este trasladara los paquetes de sus clientes a Miami y pagara el transporte aéreo, que llegaba a Cuba vía República Dominicana.

“Ya hace un mes clientes comenzaron a notificarme que no habían recibido la paquetería”, dijo Acosta, quien aseguró que la mayoría de los paquetes que enviaba a la Isla contenían medicinas.

“Ahí hay mucho medicamento que las personas compraron precisamente a raíz de la crisis sanitaria que se está viviendo”, explicó la mujer.

Otra de las afectadas fue Yorka Barreras, residente en Lakeland, Florida, a quien también le aseguraron que los envíos llegarían a Cuba en un plazo entre 35 y 40 días.

El abandono de los paquetes en Hialeah Gardens fue confirmado por la hermana de Ricardo Zayas, Mabel Pérez, dueña de la agencia d viajes My Cuba Services.

“Ya llevan más de dos meses acá los paquetes”, confirmó la mujer, quien criticó el comportamiento de su hermano al dejar abandonados los envíos de sus clientes.

“Esto es sacrificio de muchas familias. De hecho, me dio mucha tristeza ayer una muchacha me llamo y me dijo: ´Por favor, envíamelos como quiera, pero ahí iban unas medicinas para mi abuela, falleció hace tres días”, reveló Pérez.

Ricardo Zayas no solo dejó los paquetes abandonados en el negocio de su hermana, sino que también terminó debiendo más de 28 000 dólares a Yarima Acosta por concepto de envío de paquetería.

