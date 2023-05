LA HABANA, Cuba. – Jorge Luis Boada Ramos, padre del preso político cubano Jorge Luis Boada Valdés, de 29 años y recluido desde hace más de un año en la prisión habanera de Valle Grande por pintar carteles contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda a favor de la liberación de su hijo y del resto de los presos por motivos políticos.

“No estoy hablando por mi hijo, estoy hablando por todos los jóvenes que como él hoy están en diferentes prisiones pasando la misma situación. Hago un llamado, al mundo entero, para que se vuelque en favor de toda esta situación de los presos políticos jóvenes que están en Cuba cumpliendo sanciones por diferentes motivos”, pidió Jorge Luis Boada Ramos.

En entrevista con CubaNet, el hombre denunció que su hijo está corriendo riesgo en la prisión de Valle Grande donde se encuentra recluido hace más de un año sin que se le haya celebrado juicio.

“Está corriendo riesgo en ese lugar porque lo tienen ligado con personas que no tienen nada que ver con él, personas [recluidas] por delitos comunes, personas que roban, asaltan, que lesionan, personas que están perdidas”, señaló Boada Ramos.

El hombre consideró que las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 (11J) en alrededor de 60 localidades del país motivaron a muchos jóvenes a expresar, de una forma u otra, sus inquietudes.

El entrevistado aseguró a CubaNet que ha sentido la solidaridad de las personas con la causa de su hijo. “Muchas personas me ven a diario en la calle y me regalan tubos de pasta, jabones, cajas de cigarro… No conozco a esas personas”, aseguró.

“Mi hijo no es un criminal, lo tienen injustamente preso. Pintar un cartel no es un motivo para meter a una persona presa. Que él haya escrito un letrero con unas palabras que no le gustaron a alguien son otros 20 pesos”, precisó Boada Ramos.

El padre del joven preso político también recordó el “aparatoso” operativo llevado a cabo en su hogar por la Seguridad del Estado para encontrar los utensilios que utilizó su hijo para pintar los carteles.

“He estado pensando y analizando todo lo que ha pasado y yo digo: Caballero, el cuerpo de seguridad de un Estado se debe ocupar de cosas que de verdad lo ameriten y no de andar detrás de esas boberías del que escribe un cartel”, cuestionó el hombre.

Jorge Luis Boada Valdés fue arrestado en febrero de 2022 por pintar tres carteles en contra del régimen cubano. “El pintó tres carteles, dos en el parque de 21 (Lawton, Diez de Octubre) y uno en el paradero de las guaguas, por eso es que lo detienen. Ya lleva un año y dos meses en Valle Grande sin hacerle juicio, sin petición fiscal”.

Al momento de publicarse esta nota, Boada Valdés había sido llevado a una celda de castigo por usar un pulóver con la frase “Patria y Vida”, de acuerdo con la información de un familiar.