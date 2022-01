MIAMI, Estados Unidos. — Ernesto Díaz Almaguer, padre cubano cuyo hijo pequeño padece de autismo y retraso mental moderado, pidió ayuda para encontrar diazepam, un medicamento necesario para el tratamiento del niño.

“Yo tengo un niño que con casi dos años fue diagnosticado con autismo y con retraso mental moderado. Él toma risperidona y para contrarrestar los efectos de este fármaco debe consumir diazepam”, expresó el padre, quien dijo no encontrar el fármaco en ninguna farmacia de Holguín, provincia en la que reside.

Díaz Almaguer explicó a CubaNet que desde hace meses no llega diazepam a la farmacia y que en el mercado informal también escasea el fármaco.

“Cada vez que voy y pregunto no hay (…). En la farmacia hace meses que no está el fármaco (…). Las veces que ha entrado el medicamento ha sido a un nivel muy bajo y no satisface la demanda”, sostuvo el padre, que labora como trabajador social.

“Sin el medicamento el niño no mejora, padece de falta de sueño, no le disminuye la ansiedad (…). Tampoco podemos darle altas dosis de risperidona, se autoagrede, se altera”, indicó.

Díaz Almaguer dijo que, ante la ausencia de diazepam, han logrado controlar los efectos nocivos de la risperidona con melatonina, “un medicamento que no es de producción ni de uso común aquí en Cuba”.

“Se le dan dos dosis de cinco miligramos por la mañana y de cinco miligramos por la tarde, porque esto ayuda a que le dé sueño”.

La mayoría de las veces que el padre ha logrado acceder a algunos de estos medicamentos ha sido gracias a ayudas que han llegado desde el exterior, debido a la crisis de escasez de fármacos que atraviesa la Isla.

Debido a la difícil situación para controlar los padecimientos de su hijo, el padre se ha visto obligado a pedir ayuda en redes sociales. Aunque admite haber recibido “donaciones” en varias ocasiones, lamenta no tener acceso regular a las medicinas que necesita el pequeño.

“Sin los medicamentos necesarios se descompensa él y se descompensa la familia”, concluyó Díaz Almaguer.

