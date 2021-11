GUANTÁNAMO, Cuba. – “Yo quisiera que los responsables sean penalizados, que analicen esta situación con profundidad porque sé que a mi hija la dejaron morir por falta de una ambulancia”, declaró a CubaNet Edimir Rodríguez Martínez, padre de Elianne Rodríguez Molina, una joven embarazada de 23 años que falleció el pasado 29 de octubre en la provincia de Guantánamo.

Elianne Rodríguez se encontraba con 39,4 semanas de gestación cuando sufrió una caída en el hogar materno donde se encontraba ingresada. Según los testimonios que recogió su propio padre, “el grupo de gestantes de conjunto con la enfermera auxiliar y un grupo de cocineros la levantaron y la trasladaron hacia su cama”.

“Rápidamente acudieron al punto del SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas) pidiendo auxilio para mi niña y la compañera que estaba al frente les dijo en tono grotesco ‘¿De dónde me la saco?’. Argumentaba que en ese momento no había ninguna ambulancia para prestar el servicio, solamente estaban estacionadas cuatro que se encontraban con desperfecto técnico”, relata.

De acuerdo con Rodríguez Martínez, al día siguiente del suceso, su familia visitó el Hogar Materno de Guantánamo en busca de respuestas pues no solo faltaba la ambulancia sino que también, a la hora del trágico accidente (5:30 de la mañana), no se encontraba ningún médico en la sala de embarazadas (extensión del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto).

Este 1 de noviembre, el telecentro guantanamero Solvisión sacó al aire un trabajo periodístico sobre el caso de Elianne Rodríguez. En el material no solo se justificaba el mal trabajo de algunos de los que estuvieron relacionados con el suceso y la carencia de ambulancias en la provincia, sino que tampoco se permitió intervenir al padre de la joven fallecida.

“Cuando dieron la entrevista en el canal Solvisión acudí rápidamente al teléfono y llamé para comentar sobre el caso (…). En la primera llamada, cuando me identifiqué, me colgaron enseguida. Luego lo intenté dos veces más y también me colgaron, no tuve oportunidad de expresarme”, lamentó Rodríguez Martínez.

La joven Elianne Rodríguez era natural del municipio guantanamero El Salvador y cursaba el tercer año de la carrera de Medicina. Según la describe su padre, era “una pequeña encantadora, comunicativa”.

A pesar de que no sobrevivió, se le pudo realizar el parto a través de cesárea. El recién nacido se encuentra actualmente en la sala de Neonatología del Hospital Dr. Agostinho Neto, en estado crítico.

“Me da mucho dolor porque pedí con tantas ansias al Señor que mi hija pudiera estudiar Medicina y el Señor me dio ese sueño. Sé que no la voy a volver a recuperar, pero no quiero ver el sufrimiento en ninguna otra familia, por eso pido justicia”.

