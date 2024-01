MIAMI, Estados Unidos. — No son pocos los padres cubanos que intentan sin éxito encontrar un círculo infantil para sus hijos. Es el caso de Ricardo Sánchez Navarro, residente en Bayamo, provincia de Granma.

Desde hace meses, el hombre busca un círculo infantil donde pueda dejar a sus hijos e ir a trabajar. Tras no recibir el apoyo esperado de las autoridades, accedió a contar su historia a CubaNet.

“Yo no quería ayuda económica, yo lo que quiero es un círculo infantil para mis dos hijos para yo poder trabajar y poder atenderlos mejor, y darles una mejor vida”, dijo el hombre de 52 años.

Sánchez Navarro tiene una hija de tres años y un hijo de dos años. Desde hace más de un año el hombre tiene la custodia de los menores, pero no ha encontrado dónde dejarlos para poder trabajar y garantizarles el sustento necesario.

“Fui al Gobierno, fui a la dirección de Educación, que creo fue donde mejor me trataron. Me dieron un papel de respuesta. Pensaron que les estaba pidiendo ayuda económica, y yo no les estaba pidiendo eso: yo simplemente quería un círculo infantil para mis hijos para yo poder trabajar y poder atenderlos mejor y darles una mejor vida. Es difícil, pero es lo que yo quería”.

Pese a sus numerosas gestiones, el hombre nunca recibió una respuesta positiva a su solicitud.

“Es mentira lo que dicen”, señaló Sánchez Navarro en respuesta a la carta recibida por la dirección de Educación.

El hombre aseguró, además, que la mayoría de los padres que tienen a sus hijos en círculos infantiles “han pagado dinero para tenerlos ahí. Sin embargo, a mí, que lo necesito de verdad, no me lo dan”.

Para garantizar la alimentación de sus hijos, Ricardo Sánchez Navarro se dedica a vender café, tamales, etc. Previamente, trabajo 17 años para el Estado en varias provincias como técnico de laboratorio.

“El único futuro que quiero para mis hijos es salir de este país, irnos ya. Estoy vendiendo mi casa para ver si puedo salir de este país para cualquier otro país, cualquiera menos este. Aquí no hay futuro”.

Durante el curso 2022-2023 se entregaron en Cuba 25.086 capacidades para círculos infantiles, apenas el 46,9 % del total de solicitudes, que fueron 53.447.

Las plazas otorgadas se distribuyeron entre trabajadores de Educación (5 219), Salud Pública (5 346), Agricultura (981), Turismo (426), Ciencias (105); MININT-MINFAR (2 189), Poder Popular (1.301), casos sociales (948), estudiantes (719), trabajadoras por cuenta propia (855), y otros organismos (6.997).

