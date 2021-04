MIAMI, Estados Unidos. – El opositor Ovidio Martín Castellanos vuelve a estar en la mira del régimen cubano mientras se dilata su proceso de asilo político. Tras recibir una citación oficial, el pasado 14 de abril el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, tuvo que presentarse en el Centro de Operaciones de Santiago de Cuba, donde fue interrogado.

Martín Castellanos contó a CubaNet que al llegar al lugar, poco antes de las 10:00 de la mañana, fue enviado a un salón de espera por 30 minutos aproximadamente. Luego, fue conducido hacia una oficina donde lo esperaba el teniente coronel Alberto Font, que se desempeña como instructor penal, y el agente que se hace llamar Mario.

Ambos oficiales se interesaron inicialmente por la ayuda que la UNPACU ofrece a presos políticos y sus familiares con el apoyo del exilio.

“Esa era una de mis funciones (antes de iniciar el proceso de asilo político); ahora ayudo en lo que puedo. Pero ellos (los oficiales) me dijeron que eso era mercenarismo, y que constituía un delito grave basado en el artículo 88 del Código Penal”, explicó el opositor.

La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como “Ley Mordaza”, no se aplicaba en la Isla desde la Primavera Negra de 2003, cuando el régimen castrista llevó a la cárcel a 75 opositores y periodistas independientes. Sin embargo, en el último año un sinnúmero de acciones represivas y la alusión en medios oficialistas a dicha norma han alertado sobre su probable reactivación.

“Ellos mezclaron todo: la intención era recordarme cada argumento que, según ellos, tenían para mandarme a prisión o hacerme algo peor. Puedo ser procesado por un supuesto delito de cohecho (…), por traición y todas esas teorías que se inventan”, aseguró.

Incluso, el teniente coronel presente en el interrogatorio, en su afán de paralizar a Martín Castellanos, hizo alusión a la pena de muerte.

“Me dijeron que, aunque no se estaba llevando a cabo, todo podía pasar y que en su lugar las condenas son muy largas”, contó el exprisionero político.

En mayo de 2020, luego de un arresto arbitrario, el opositor, que hasta entonces fungía como uno de los siete principales coordinadores de la UNPACU en la Isla, dio a conocer la decisión de exiliarse junto a su familia.

En ese momento, Martín Castellanos alegó que no solo su vida corría peligro, sino también la de su esposa, quien sufre de una infección prolongada contraída en un hospital durante su último parto.

“Ella sigue delicada, no hemos encontrado solución a su problema de salud, y como dije anteriormente, si voy a prisión en estos momentos, podría ser fatal”.

Aparentemente, el Departamento de la Seguridad del Estado teme que Martín Castellanos se haya arrepentido de abandonar el país.

“Yo no he cambiado de idea, mantengo mi palabra, aunque eso no quiere decir que voy a dejar de ser activista; mis principios no han cambiado. No planifico actividades, pero participo y ayudo en lo que pueda; además mis denuncias en redes sociales no van a cesar”, aclaró.

“(Las autoridades del régimen) quieren que acelere mi proceso, pero de mí no depende salir del país, todo está paralizado debido a la COVID-19 y las demás situaciones que todos conocemos. Yo sigo a la espera, pero mientras tanto aquí estoy luchando, como mi contexto me lo permite, por una Cuba libre”, culminó el opositor.

En 2017, después que 21 miembros de la legación de Estados Unidos se vieran afectados por problemas de salud atribuidos a “ataques sónicos”, la Administración Trump ordenó a más de la mitad del personal diplomático abandonar la embajada en Cuba y canceló de forma indefinida la emisión de visas.