LA HABANA, Cuba. — Cuando el 1ro. de agosto de 1965 fue lanzado el álbum Out Of Our Heads, ya la banda británica The Rolling Stones era un fenómeno global que enloquecía a las multitudes. La nueva producción discográfica era un trabajo maduro, sólido y con una calidad muy superior en cuanto a las letras, características que terminaron convirtiendo a la agrupación en una de las más grandes de la historia.

Veinte días después, en Estados Unidos, el disco se disparó hasta el número uno de la lista Billboard, un logro impresionante para aquella banda que, tres años antes, daba sus primeros pasos tocando blues en los clubes de Londres.

Out Of Our Heads había sido grabado entre noviembre de 1964 y mayo de 1965, con sesiones en Chicago, Londres y California. El excelente material que resultó tuvo como puntas de lanza tres temas compuestos por el binomio Richards/Jagger: The Last Time, rebosante de bravuconería juvenil; The Spider and The Fly, muy en la línea de lo sensual; y (I Can’t Get No) Satisfaction, que marcaría un antes y un después en la carrera del quinteto londinense.

La banda produjo dos versiones del disco, con portadas y canciones diferentes: una para el Reino Unido y otra para Estados Unidos. En esta última fue incluido el super éxito (I Can’t Get No) Satisfaction, que arrasó a nivel mundial y se posicionó en la cima de la Billboard Hot 100, obteniendo un disco platino gracias a las ventas. Otros temas del álbum se ubicaron en famoso listado: The Last Time alcanzó el puesto nueve, mientras que Play With Fire se coló en el 96.

En el Reino Unido cosecharon éxitos similares, con (I Can’t Get No) Satisfaction y The Last Time en lo más alto del UK Top 50 Singles.