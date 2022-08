CIUDAD DE MÉXICO.- Leo Alejandro Doval, Adriano Rodríguez y Fabián Naranjo han sido reportados por sus familiares como desaparecidos en el siniestro de Matanzas. Los tres jóvenes se encontraban cumpliendo el servicio militar activo y fueron trasladados hasta la zona de Supertanqueros para intentar apagar el incendio. Los muchachos estaban en la primera línea de fuego el 5 de agosto cuando arreció la llama y ocurrieron las explosiones.

Aunque no hay información pública oficial sobre el estado de estos jóvenes, ni del resto de los desaparecidos, allegados y amigos de los muchachos han publicado mensajes de condolencias en redes sociales.

En el caso específico de Leo Alejandro Doval, de 19 años, las publicaciones de familiares y personas cercanas confirman su muerte.

Su abuela Vivian López escribió: “Solo un niño que iba a entrar en su etapa juvenil truncada. Destrozados sus sueños y proyectos de vida. Soñaba con ser neurocirujano y nos comentaba con entusiasmo sobre lo mismo. Mi niño no es un mártir, es una víctima del Servicio Militar Obligatorio. Perdonen, el dolor no me permite continuar. Él no tenía que estar allí”.

Anteriormente su tía Yunia Doval había especificado que su sobrino solo había pasado un curso de 15 días en los bomberos y era un “muchachito inexperto” que el único fuego que había visto en su vida “era el de la cocina de su mamá”.

Leo, quien se disponía a cursar la carrera de medicina una vez culminara el servicio, fue descrito por una amiga como un “muchacho amante al Madrid, que defendía a su equipo en cada partido a capa y espada, el fiel seguidor de Marvel, que decía que si no veías todas las películas en orden no eras un verdadero fan, el que le preguntabas oye ¿y qué carrera vas a coger? Y te decía: medicina, – y no le tienes miedo a la sangre? – no, yo voy a ser un neurocirujano en potencia”.

Su amiga cierra el post diciendo que era “simplemente un joven de 19 años con ganas de comerse el mundo”.

Familiares de Fabián Naranjo, otro de los reclutas desaparecidos que cumplía con el Servicio Militar en el Comando de Bomberos del Aeropuerto de Varadero, también responsabiliza al estado cubano por exponer la integridad de los jóvenes.

“¿Quién va a asumir la responsabilidad de llevar a esos niños sin experiencia a una escena tan peligrosa? ¿Quién les ordenó que debían colocarse en la zona roja, donde serían alcanzados por las llamas si aumentaba la fuerza del incendio, como ocurrió?¿ Quien fue el que no pensó que estaba poniendo en peligro la vida de niños, que sus padres desde casa hacían sanos y salvos?” Son algunas de las preguntas que se hace Yanelys Naranjo.

“Hoy no tienen una respuesta para darnos. Solo podemos esperar. Esperar a qué. Lo que esperábamos era que estuvieran sanos y salvos, cumpliendo su Servicio Militar Obligatorio. Y que al final de este período al que todos van sin querer estar allí, obligados, verlos entrar a la casa con su etapa vencida.¿Quién va a asumir la responsabilidad?”

Además de Leo y Fabián figura entre las víctimas Adriano Rodríguez, también de 19 años. Según dijo un vecino de la familia a CubaNet, aún las autoridades no han confirmado el deceso, y sus padres están en Matanzas esperando que encuentren a su hijo.

Este lunes 8 de agosto CubaNet confirmó la muerte de Michel Rodríguez Román (20 años), quien cumplía el Servicio Militar Activo en el Comando de Bomberos número tres.

De las 16 personas que permanecían desaparecidas, la cifra se redujo a 14, luego de que la Primera Secretaria del Partido en Matanzas, en declaraciones transmitidas en el Noticiero Nacional de Televisión, dijera que dos están en los hospitales entre los lesionados.

El gobierno cubano, a cuatro días del inicio del incendio, se ha negado a exponer la identidad de los desaparecidos y sus edades. Una práctica que no es habitual. Recordemos que en los últimos siniestros como la explosión del Hotel Saratoga y el accidente aéreo en la Habana estuvo disponible esta información, que hoy podrían estar ocultando para evitar las críticas a la negligencia de exponer a jóvenes reclutas a tal peligro.

En los últimos meses se ha estado visibilizando en medios de prensa las demandas de padres y madres para que se elimine el servicio militar porque no lo consideran espacios seguros para sus hijos.

Aunque el estado cubano no transparenta información al respecto, son sistemáticas las denuncias de muertes en el SMA. A finales de julio CubaNet publicó una incipiente base de datos donde registramos los decesos de jóvenes mientras cumplían el Servicio.

