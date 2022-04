MADRID, España.- El joven pelotero cubano Luis Miguel Rives llegó a República Dominicana esta semana, informó el periodista especializado en béisbol Francys Romero.

Rives, natural de Sancti Spiritus, en el actual Campeonato Nacional Juvenil bateaba para un promedio de .310 y se encontraba en la segunda posición de bases robadas.

Según precisó Romero en su blog, en 12 juegos cubriendo el jardín central presentaba 99 innings sin cometer errores.

En el Nacional 15-16 de 2019 fue el líder en carreras anotadas (43) y en hits (61). En dicho campeonato quedó segundo entre los bateadores, con .492, un cuadrangular, 14 dobles y un triple.

Romero, que lo considera uno de los 25 mejores prospectos sub-18 de Cuba en 2022, señaló que “destacó como pocos en las categorías inferiores”.

Rives ahora intentará hacerse agente libre para poder firmar contrato con algún equipo de las Ligas Mayores (MLB, por sus siglas en inglés).

Esta nueva salida se suma al éxodo constante de los prospectos del béisbol cubano. Solamente durante el mes pasado dejaron Cuba y llegaron a República Dominicana el líder del equipo nacional de béisbol Sub 15, Maykol Valdivia Brown; el prospecto santiaguero Yorelquis Hernández y el matancero Danell Figueroa, quien proyectaba ser un talento como receptor.

Sin embargo, el Gobierno cubano sigue dando motivos para emigrar a los deportistas. Esta semana trascendió la sanción impuesta a los peloteros que han salido de la Isla con contratos de forma independiente y no se han presentado a la 61 Serie Nacional de Béisbol (SNB), ya que solo la Federación Cubana de Béisbol (FCB) es quien puede autorizar contratos internacionales a los peloteros. Por no atenerse al férreo control del régimen, estos atletas no podrán jugar en la actual temporada ni en la próxima.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.