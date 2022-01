HOLGUÍN, Cuba.- “Este fin año tampoco comimos puerco asado”, le dice Mario a su vecino Celso que solo atina a encoger sus hombros con pesimismo. La frase se repite de boca en boca y retumba en cada esquina de esta provincia, en todos sus cubanos.

Tras un año lleno de carencias de productos básicos, precios astronómicos y calamidades atizadas por el mal manejo de la pandemia, los holguineros ven con pesimismo el año que recién inicia.

Una mejoría todavía es una ilusión en la vida de los cubanos. Y el triunfalismo oficialista sigue desentonando con la realidad. “Esperábamos que en el noticiero de la televisión nos dijeran que los precios de la carne de cerdo, las viandas y bebidas habían bajado. Todo es muy caro y la mayoría del pueblo no pudo celebrar el fin de año. No creemos en el noticiero ni en el periódico Granma”, dice a CubaNet Yanelis Aguilera, mientras espera en cola para comprar el pan.

Un panorama diferente se vivió en los hoteles del polo turístico holguinero, donde hubo ofertas especiales de cena de fin de año, así como variadas y abundantes propuestas gastronómicas y de bebidas alcohólicas. “Es triste ver como los extranjeros pueden celebrar, comer y tomar. Una posibilidad que nosotros no tenemos. Nos indigna ver en la televisión como los extranjeros y algunos cubanos celebraron el fin de año. Por eso es que en Cuba queremos emigrar, esa es la única posibilidad de tener una vida digna. Ni el salario más alto en Cuba permite pasar un fin de año en un hotel”, lamenta Raquel, una profesora de secundaria básica a quien su magro sueldo le impidió adquirir los recursos para despedir el 2021.

Desvisten un santo para vestir a otro

Hace poco la versión digital del periódico capitalino Tribuna de La Habana anunciaba la entrega “gratuita y de manera adicional, por la libreta de abastecimiento, de una libra de pollo de donación por consumidor”.

Sin embargo, la noticia fue acogida con disgusto por los holguineros, quienes todavía esperan las 15 onzas de pollo por consumidor correspondiente al mes de diciembre. “Es injusto que a los habaneros le regalen una libra de pollo por persona cuando aquí no nos han vendido la cuota de carne de este mes. Nos quitaron lo que nos correspondía para dárselo a los habaneros y mantenerlos contentos, eso es discriminatorio”, dice Octavio Palacio, un vecino del reparto Luz.

En cambio, en las carnicerías estatales de Holguín se ha incrementado la venta de huesos de res que los lugareños compran como única opción.

“¿Y la carne que falta dónde está?, le preguntan a una mujer que acaba de comprar los huesos. “Una parte se la comieron los turistas y la otra los habaneros”, responde la señora, que ha colocado los huesos en el piso después que la bolsa de nylon para transportarlos se rompiera.

¿Las redes sociales son la salvación?

Víspera de Fin de Año el incremento progresivo de ofertas privadas de cerdos vivos en las redes sociales desplazó al de otros productos. “Vendo puercas de 180 y 200 libras y otra de 300”, “Lechón de casi 200 libras en 25 000 pesos”, “Se venden en 4 000 cada uno”, fueron algunos de los mensajes publicados junto a la foto de los animales y el número telefónico para contactar. “Los precios son abusivos. El salario promedio en Cuba de 2 600 pesos no alcanza para llegar a fin de mes, y mucho menos para comprar un puerco (cerdo)”, responde Nolberto Díaz a una pregunta de CubaNet.

Desde enero de este año, como parte de las medidas de la “Tarea Ordenamiento”, se fijó un mínimo de 1 528 pesos de pensión y 2 100 de salario.

En las redes sociales también abundan los memes alusivos a la triste realidad navideña y de Fin de Año que vivieron los cubanos. En una foto que muestra dos cerdos abrazados uno le dice al otro

-A mí me van a cambiar por una casa con piscina, ¿y a ti?

– Por una visa americana.

En otro meme la portada del periódico oficialista Granma muestra la fachada del capitalino cine Yara con una foto de un cerdo con alas y el texto “Lo que el viento se llevó”, en alusión al clásico cinematográfico. Mientras que en un tercero escribieron: “cuando sabes que hay ladrones en el vecindario y se acerca la navidad”, acompañado por la foto de una mujer acostada en una cama mientras coloca su brazo sobre una cerda que duerme a su lado.

¿Y el precio del tradicional cerdo asado de fin de año?

“Cerdo asado 350”, el rudimentario cartel de cartón escrito con crayola roja sigue pegado con precinta desde finales de año en la fachada de uno de los quioscos de la Candonga, como popularmente se identifica al área de ventas de comida situada en áreas aledañas al estadio de pelota Calixto García.

-“Tienes que bajar el precio, la venta está mala”, alguien le comenta al vendedor.

– “Si bajo el precio tengo pérdidas”, respondió el comerciante, quien había pagado a 160 pesos la libra de un cerdo que pesó 80 kilogramos y 800 pesos por el servicio de asado.

¿Qué dicen los especialistas?

El economista cubano Pedro Moreal opina que “la inflación general promedio acumulada en Cuba en 2021 es de 69.5% hasta noviembre, con una aceleración en los últimos cuatro meses “halada” por los precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas que en noviembre representaron 71% del incremento total de precios al consumidor”.

Moreal estima que la crisis se extenderá hacia 2022, con un nivel de 88.8% de inflación. Pronostica “muy alta” la probabilidad de riesgo de que las autoridades fracasen en la gestión de la dislocación derivada de la unificación de la tasa de cambio dual.

El especialista aprecia en la inflación “el dato que mejor sintetiza el fracaso -en múltiples dimensiones- del ‘ordenamiento’. Relativizarla o escudarse en la “complejidad” indica carencia de autocrítica y la esperanza de evadir un análisis razonado”.

¿De quién es la culpa?

“En Cuba no hay hambre. ¡Pero los cubanos tienen mucho apetito!”, escribió el fraile brasileño Frei Betto en el diario oficialista Granma. Un desacertado texto que provocó la indignación de los cubanos.

Muchos opinan que al parecer la única experiencia de Betto es la estancia en hoteles cubanos y la fuente consultada fue el noticiero de la televisión, donde todos los planes se cumplen y los mercados están abarrotados de comida.

“Si el tema no fuera algo tan serio, parecería un chiste. Quizás la única Cuba que conoce Frei Betto es la de los hoteles ‘todo incluido’. Pues en esa Cuba de restaurantes con mesa buffet no hay hambre. El brasileño debería bajarse del auto y caminar las calles de Cuba. ¿Cuánto le habrán pagado por mentir y ponerse del lado de una minoría que vive en la opulencia?”, se pregunta el holguinero Noel Escalona cuando el tema se debatía en una barbería de la ciudad.

Por otra parte, los hechos desmienten al brasileño, que deliberadamente ignoró la incapacidad y la ineptitud de los dirigentes cubanos que han sumido a la Isla en una profunda crisis.

En abril de 2021 se anunció la destitución por mal trabajo del ministro y el viceministro primero de la Agricultura.

Se quedan productos en el campo sin acopiar, no es sistemática y efectiva la vinculación de la dirección de la Agricultura y la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP) con la base, el desvío de las producciones, trabas burocráticas en la comercialización, el ineficaz proceso para la entrega de tierras en usufructo, la falta de utensilios como machetes y limas, faltan las alternativas tempranas a la sequía, el ministerio y la ANAP no son perseverantes y efectivos…, son problemas que se repiten anualmente sin encontrar la solución.

Las mentiras de la prensa oficial

“Se implementará la venta de carne de cerdo a razón de cinco libras por núcleo, con un valor de 50 pesos la libra. El producto ya viene conformado en una jaba plástica y se rectificará su peso en el momento de la compra”. Fue una promesa, publicada en la edición del 8 de mayo de este año en el oficialista periódico Ahora, que se incumplió.

“El Gobierno no cumplió. Y lo peor es que nunca se disculpó ni dijo las razones. No tenemos fe que el próximo año ni los que vendrán sean mejores. Hay mucho cinismo cuando escuchamos decir a los dirigentes que le desean al pueblo un Feliz Año Nuevo. Es indignante ver a los turistas comiendo manjares en los hoteles, mientras el pueblo pasa hambre y no puede celebrar. Seguiremos intentando escapar de Cuba para salir de esta vida miserable”, comentó Alberto Pozo mientras en un mercado miraba asombrado los inalcanzables precios de los productos del agro y los cárnicos.

