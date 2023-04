MIAMI, Estados Unidos. — El influencer cubano Alex Otaola presentó este domingo su imagen de campaña para la alcaldía del condado de Miami-Dade, cuyas elecciones se celebrarán el próximo año.

Otaola hizo el lanzamiento en redes sociales, en las que anunció también su slogan: “Vamos a hacerlo diferente”.

El presentador cubano había anunciado en junio de 2022 que correría para la alcaldía de Miami-Dade, aunque aseguró en aquella ocasión que el puesto no figuraba en su agenda de anhelos personales.

“Voy a correr para la alcaldía del condado. No me interesa, no forma parte de mis planes, pero lo voy a hacer, tengo que hacerlo, y vamos a empezar a cambiar las cosas”, señaló el influencer durante una emisión de su programa ¡Hola!, Ota-Ola.

El presentador aseguró que presentaría su candidatura a la alcaldía de Miami para “sacar a los comunistas de Miami” y “cerrar los negocios que lavan dinero de la dictadura en Miami”.

“Vamos a impulsar las leyes que haya que impulsar, trabajar con los abogados que haya que trabajar, construir lo que haya que construir y se va a modificar lo que haya que modificarse”, añadió el presentador.

Otaola también aseguró que, de ser elegido por los votantes, eliminaría los viajes a Cuba, así como las agencia viajes que operan mediante el envío de paquetería remesas y recargas.

“Lo voy a decir claro: si usted no quiere que quiten los viajes a Cuba, las agencias, que se acabe el descaro, no vote por mí, porque si gano voy a hacer absolutamente todo para que de esta ciudad, de este condado, no salga un solo dólar que alimente la dictadura, no salga un solo barco, no se venda una sola naranja”.

El pasado 1 de marzo, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció su apuesta por la reelección en 2024 y acto seguido acudió al Departamento de Elecciones para registrar su candidatura.

Levine Cava fue electa como primera mujer alcaldesa del condado de Miami-Dade en noviembre 2020, frente al entonces candidato y actual alcalde de Hialeah, Esteban Bovo.