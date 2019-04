El Osogbo y Pupito En Sy no encuentran justicia por oponerse al Decreto 349

MIAMI, Estados Unidos.- Los raperos cubanos Maikel Castillo Pérez, más conocido como “El Osogbo”, y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, “Pupito En Sy”, protestan en la prisión de Valle Grande, los dos por motivos diferentes. El primero no está de acuerdo con la sentencia que le ha sido impuesta, y el segundo, no quiere vestir el uniforme del correccional.

Castillo Pérez llamó a su esposa, Rosmelys de la Caridad Hernández Hernández, para denunciar que a pesar de que en el juicio lo habían sentenciado a un año de cárcel, ahora le llegó la información de que en realidad cumplirá 1 año y 6 meses, contó ésta a CubaNet.

Por otro lado, Aimara Díaz Betancourt, la hermana de Rodríguez Betancourt, recibió una llamada de Valle Grande: “a tu hermano lo llevaron para la celda de castigo y le dieron tremenda golpiza porque no se quiere vestir de preso”. Según la joven esta actitud no es por capricho, sino que andar en “ropa de calle” y sus rimas son las maneras más directas que tiene el rapero de protestar, aún sin libertad.

Hernández Hernández asegura que “El Osogbo” se va a plantar, y que ese proceso implica el procedimiento de coserse la boca de nuevo, y que vuelva a ser llevado a una celda de castigo.

“Pupito En Sy” aún no ha tenido un juicio, el abogado ha sido presionado por la Seguridad del Estado, y el expediente ha permanecido vacío o perdido durante estos meses de encarcelamiento. Ahora, tras la presión que han ejercido los amigos y la familia, extraoficialmente le notificaron la semana pasada que le piden tres años, y teme que le hagan lo mismo que a su hermano Maykel.

Al “Osogbo” el juicio no le ha garantizado justicia. Hernández Hernández denuncia que Rocío Febrían, la abogada que contrataron y que trabaja en un Bufete en la calle 23, en el Vedado, “no sabe nada, nunca sabe nada. Yo estoy cansada, no quiero hablarle más, porque tengo la sensación de que me engaña. Después de haber ido con ella al tribunal, a ver a la jueza, ahora me dice que no tiene nada que ver con esto”, alega la esposa del rapero, que se enteró de la condena por la llamada desde Valle Grande.

Díaz Betancourt, entretanto, está desesperada por Pupito. “El jueves lo fuimos a ver porque él estaba plantado, y teníamos que ver en el estado en que estaba. Fue una visita que exigimos”, pero ahora con las noticias llegadas desde la cárcel no sabe con qué se encontrarán en el próximo encuentro.

Los castigos contra los artistas que se oponen al Decreto 349 se aplican en proporciones desmedidas, pero tanto Maykel Castillo Pérez como Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt se han llevado una de las peores partes. Cada uno es la prueba de que tanto la libertad de expresión como la de creación son castigadas en Cuba.

Amaury Pacheco, conocido como OmniPoeta, así como otros amigos de los raperos, está al tanto de todo lo que les ocurre y hace un llamado de atención: “No puede haber olvido. El 349 sí está activo, y esto ocurre mientras tiene lugar la Bienal de La Habana”. Los artistas están siendo privados de interactuar con el público, como lo han hecho con otros músicos, y con las artes plásticas.