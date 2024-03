LA HABANA, Cuba.- El reportero de CubaNet Osniel Carmona Breijo fue arrestado este lunes por fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El arresto tuvo lugar tras el inicio de protestas antigubernamentales fundamentalmente en el oriente de la Isla, como resultado del incremento de los cortes eléctricos y la agudización de la crisis alimentaria en la Isla.

Familiares del comunciador anunciaron que fue liberado la tarde de este mismo lunes, luego de pasar horas detenido. En ese lapso, Osniel fue víctima de hostigamiento y amenazas por las fuerzas represivas del régimen.

En un video, Carmona narró los detalles del hecho. A continuación, CubaNet reproduce íntegramente el testimonio del periodista sobre su detención.

Una vez más denuncio un hecho represivo en mi contra, como consecuencia del trabajo que hago como periodista del diario CubaNet. Esto ocurre coincidentemente en el contexto de las manifestaciones pacíficas que ocurrieron en Santiago de Cuba y Granma. Aproximadamente a las 10 de la mañana iba saliendo de casa y afuera había una patrulla de la policía y un oficial de la Seguridad del Estado que estaban esperando, vigilando. Me dijeron que debía acompañarlos a la unidad policial para conversar conmigo. Les respondí que debían enviarme previamente una citación policial, para saber los motivos y el lugar, pero me dijeron que eligiera si los acompañaba por la fuerza o a las buenas. Para evitar acciones violentas frente a mi casa y mi familia, accedí a ir con ellos.

Efectivamente, su intención era transmitirme que no debía salir a la calle a hacer trabajo de reportero, tomar opiniones, fotografiar, hacer videos ni nada relacionado con lo que estaba ocurriendo en el oriente del país, en caso de que se extendiera a La Habana. Me prohibían así recoger opiniones sobre las manifestaciones populares.

Me mostraron un documento que no leí que, según explicaban ellos, era un acta de compromiso, para prometerles que no iba a trabajar durante un tiempo hasta que ellos autorizaran que volviera a ejercer mi trabajo como periodista. Al no claudicar, al no querer firmar el documento, me amenazaron.

Como mecanismo de intimidación utilizaron unas imágenes tomadas por cámaras de vigilancia en La Habana Vieja, donde aparezco caminando por la calle con mi cárama, filmando, entrevistando a las personas sobre diferentes temas. Pude percatarme de que las imágenes pertenecen a momentos diferentes. Yo diría que algunas son, incluso, de 2022.

Sacaron a relucir, una vez más, la existencia de un presunto expediente que están confeccionando con el delito de propaganda enemiga y difusión de propaganda enemiga, con el cual me amenazan con siete años de prisión. Esta es la tercera o cuarta vez que mencionan el tema. No sé si sea cierto o sea solo un arma para intimidarme.

Sabemos que muchos periodistas independientes, activistas, opositores han ido a parar a la cárcel por estos mecanismos usados por la Seguridad del Estado. Evidentemente, la intención sigue siendo la misma, intentar minimizar y tratar de que salgan la menor cantidad de detalles posibles de lo que está aconteciendo en el país, en un momento que yo diría que es histórico.

Las personas que de una u otra forma nos dedicamos a difundir este acontecer terminamos siendo sumamente nocivas en este propósito del régimen de silenciar.

