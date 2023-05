MIAMI, Estados Unidos. — El activista cubano Osmani Pardo Guerra, uno de los protagonistas del acuartelamiento en San Isidro en noviembre de 2020, abandonó Cuba esta semana.

Tras más de dos años de acoso y persecución, Pardo Guerra arribó a Alemania acompañado de su esposa, según dieron a conocer fuentes de su entorno cercano.

La activista Iliana Hernández, quien también abandonó la Isla el pasado año, compartió en redes sociales un mensaje del opositor que fue publicado poco después de su salida del país.

“Hermanos de lucha y amigos, cuando estén leyendo esto no estaré en Cuba. Como todos saben mi familia y yo hemos sufrido acoso, actos de repudio, amenazas de todo tipo y hasta un año de prisión domiciliaria, me hicieron cumplir por un supuesto delito común de resistencia. A pesar de todo eso, mis ideales siguen intactos. Sigo y seguiré luchando por la Libertad de Cuba y donde quiera que esté daré lo mejor de mi hasta lograrlo”, indicó.

El opositor denunció que en Cuba ha sido víctima de persecución política y que ni siquiera le ha sido posible trabajar, motivos que le llevaron a partir hacia el exilio.

“Me voy de mi país forzado por todo lo antes mencionado. Aquí no me dejan vivir ni trabajar, me cierran las puertas donde quiera y me amenazan desde números privados (…). Me voy con mi esposa, que es una guerrera anónima que solo pocos conocen. Mi esposa ha estado en cada momento, ha sufrido junto a mi familia y a mí cada detención y cada cosa que me pasa, cada vigilancia que la Seguridad del Estado de esta dictadura me hacía para que no saliera de casa”.

Pardo Guerra aseguró que ha sido una decisión difícil, pues en Cuba deja a su buena parte de su familia.

“Me voy dejando parte de mi vida, mi mamá, hermano y mis mascotas, Dante y Susi, todos hacemos una gran familia. Quiero agradecer a cada persona que siempre ha estado de una forma u otra. Siempre estaré agradecido”, selló el activista.

En diciembre de 2021 Osmani Pardo Guerra fue condenado a un año de reclusión domiciliaria por el supuesto delito de resistencia. La sentencia fue dictada en juicio sumario por el Tribunal Popular del Municipio de Marianao. El cargo de resistencia aplicado contra el activista fue interpuesto después de un arresto perpetrado por agentes de la policía política.