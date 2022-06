LA HABANA, Cuba.- E; joven cubano Oscar Castro Moncada se encuentra recluido en el centro penitenciario de máximo rigor de Valle Grande, ubicado en el municipio La Lisa, al oeste de la capital, como represalia por haber participado en la manifestación del 11 de julio de 2021.

Castro Moncada tiene 24 años y es residente en Punta Brava, en ese municipio. Su madre, Olga Lidia Moncada, relató a CubaNet cómo el 12 de julio se presentó en su domicilio el capitán de la policía Aramís Verdecia para arrestarlo, y como el manifestante no estaba presente, el oficial la amenazó con “matárselo a golpes, reventarlo y tirárselo muerto en el portal”.

A causa de lo perturbada y alarmada que quedó su madre después de recibir dichas amenazas, Oscar Castro se presentó al día siguiente en la unidad de la policía de San Agustín acompañado por sus hermanos mayores.

Olga Lidia contó que cuando los hermanos se retiraron de la unidad los policías golpearon a Oscar. Asimismo describe que en esa unidad el joven pasó cuatro días. Al quinto día la madre le llevó aseo y un short pero los agentes no se lo aceptaron.

Durante esa visita a Olga Lidia no le informaron que su hijo ya no estaba allí. Fue una persona que al preguntar discretamente por el aspecto físico del joven le confirmó que se lo habían llevado en un vehículo de Villa Marista.

Esta madre cubana, quien sostiene ser sobrina del héroe mambí José Guillermo (“Guillermón”) Moncada, aseguró que en Villa Marista no la atendieron ese día alegando que era viernes, por lo que la conminaron a regresar el lunes.

Según relató a CubaNet Olga Lidia, el lunes tampoco le recibieron el aseo, y le dijeron que lo trajera el miércoles. Tampoco fue atendida el día acordado y le negaron ver a su hijo bajo el pretexto de que estaba incomunicado.

Una semana pasó y Moncada no pudo ver a su hijo, los oficiales incluso le dijeron que Oscar ya no se encontraba allí. En ese punto, Olga Lidia enfatizó que no permitiría que a su hijo lo desaparecieran ni lo mataran como habían hecho con otros manifestantes. Sin embargo, no obtuvo respuesta de los represores.

Por la madre de otro manifestante Olga Lidia supo que Oscar estaba en la 5ª unidad de policía, ubicada en 62 entre 7ª A y 7ª B, en el municipio Playa. Sin embargo, al acudir a esa unidad tampoco le permitieron verlo, pues lo tenían igualmente incomunicado. Solamente después de reiterar su intención de denunciar la desaparición del joven se lo pusieron al habla vía telefónica.

La madre de Oscar Castro asegura que el joven pasó en esa comisaría aproximadamente tres meses. Allí se contagió de COVID-19 y de unos forúnculos en la piel. Posteriormente lo trasladaron para Jóvenes de Occidente donde pasó otros tres meses. Al concluir ese lapso lo llevaron a la prisión de Valle Grande. Olga Lidia recalca que durante todo ese tiempo únicamente pudo hablar con su hijo por teléfono. No le permitieron verlo hasta noviembre de 2021.

Oscar Castro Moncada es graduado de Elaboración de Alimentos y al momento de su arresto se ganaba la vida como fabricante de embutidos por cuenta propia. La Fiscalía demandaba para él 10 años de privación de libertad bajo acusaciones de atentado, desacato y desórdenes públicos. La sentencia recibida fue de seis años de cárcel.

