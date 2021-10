MIAMI, Estados Unidos.- El Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Directorio Democrático Cubano, negó este martes los vínculos que la dictadura de Miguel Díaz-Canel insiste en establecer entre él y el dramaturgo Yunior García Aguilera, líder del Grupo Archipiélago.

En declaraciones exclusivas a CubaNet, Boronat aseguró que no forma parte del Consejo Deliberativo de Archipiélago, y solo lo conoce por su convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre, la cual “apoyamos y pensamos que es muy valiente, y seguimos trabajando dentro y fuera de Cuba para apoyar el Paro Nacional”.

Las palabras del doctor en Filosofía llegan después de que en el artículo “Las máscaras caen”, publicado en el periódico oficialista Escambray, órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista (PCC) en Sancti Spíritus, el periodista Enrique Ojito asegurara que García Aguilera estaba vinculado a activistas cubanos en el exilio en Miami, como el mismo Boronat, a quien tildó de terrorista.

“Luego del fallido MSI, del 27N y de las protestas del 11 de julio (…) el director teatral se ha sumado a Archipiélago, un proyecto subversivo y de genes anexionistas, de cuyo Consejo Deliberativo forma parte, junto con el terrorista, radicado en la Florida, Orlando Gutiérrez-Boronat, quien ha solicitado a voz en cuello una intervención militar en Cuba, liderada por Estados Unidos”, escribió el vocero del régimen.

“Yo no conozco al Yunior García Aguilera, no tengo ese gusto. El régimen está inventando esa conexión para justificar como siempre algún tipo de acción represiva en contra de estos jóvenes intelectuales. Es una mentira más de un gobierno que no reconoce ni la verdad ni la ley”, aseguró Boronat a CubaNet.

Y en cuanto a lo de llamarlo terrorista, dijo, “me ponen en muy buena compañía. Este régimen ha catalogado de terrorista a casi todos los presidentes estadounidenses, hasta al fallecido Secretario de Estado Colin Powell, que fue un gigante en los logros por los derechos civiles de los afroamericanos. Ellos lo catalogaron de terrorista en un momento dado, así que ese calificativo de parte de una dictadura tan monstruosa y tan criminal me llena de orgullo”.

Para Boronat, estas acusaciones responden al miedo. “La dictadura comunista en Cuba se siente acorralada por la resistencia del pueblo, por el hecho de que hay cientos de cubanos organizando un paro nacional en el país que no tiene una sola fecha, son todos los días de trabajo antes, durante y después del 15 de noviembre. Se sienten atemorizados por esta iniciativa de la marcha del 15 de noviembre y el nivel de atención que ha logrado en el mundo. Saben que la inmensa mayoría del pueblo quiere la libertad y quiere que la dictadura termine para abrir el camino a una nueva república”, sentenció.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.