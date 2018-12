Organizaciones por los DD.HH. en Cuba llaman a votar NO al referendo constitucional

MIAMI, Estados Unidos.- Una veintena de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Cuba acordaron promover el “no” en el referéndum constitucional del próximo 24 de febrero, después de que el gobierno de la isla mantuviera en el texto final graves violaciones de los derechos fundamentales.

Bajo la premisa “Acordamos promover el NO a la nueva Constitución porque es antidemocrática y no resuelve los problemas de los cubanos”, la oposición y la sociedad civil emitieron una declaración que se opone, y llama a los cubanos a votar en contra de la nueva Carta Magna que el régimen pretende aprobar próximamente.

En una declaración, los principales líderes de los grupos manifestaron que “esta constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas. Cada vez es más difícil conseguir comida, el salario no alcanza y las viviendas se nos caen. Los hospitales hoy no funcionan por la falta de médicos, la escasez de medicamentos y las pésimas condiciones”.

Asimismo, denunciaron también que el “sistema de educación está cada vez peor. El régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus derechos. De la ayuda que envían nuestros familiares de afuera nos quitan casi el 20%” y agregaron que “mientras el ciudadano pasa dificultades, a los dirigentes no les falta nada y se hacen ricos. Por eso creemos que este es el momento de que comencemos a plantarles cara”.

“Pedimos a nuestros conciudadanos que voten NO a una constitución que es antidemocrática y desconoce la pluralidad de la sociedad cubana. Sabemos que este no será un referéndum en condiciones democráticas. El Gobierno cubano no permitirá igualdad de oportunidades entre las campañas del ‘sí’ y del ‘no’, en cuanto a recursos, participación en medios de comunicación y actos públicos. Tampoco confiamos en la Comisión Nacional Electoral, ni en el sistema estadístico del régimen cubano, pero no renunciaremos a que le llegue el mensaje alto y claro de una parte importante de la ciudadanía que está cansada de 60 años de fracasos”, concluyó la declaración.

Los firmantes de la declaración, por orden alfabético, son:

-Artistas contra el Decreto 349

-Asociación Damas de Blanco

-Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)

-Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)

-Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CCIR)

-Cuba Independiente y Democrática (CID)

-Cuba Piensa

-Foro Antitotalitario Unido (FANTU)

-Fundación Cubana por los Derechos LGBTI

-Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC)

-Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación

-Movimiento Cubano Reflexión

-Movimiento Maceista por la Dignidad

-Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)

-Observatorio de Derechos Electorales (ODE)

-Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”

-Proyecto Di.Verso

-Red de Apoyo OCDH (Camagüey)

-Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)