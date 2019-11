SANTIAGO DE CUBA.- En el marco de las actividades por motivo de la jornada contra la violencia de género, celebrada el pasado lunes, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer (REDAMU), organización de la sociedad civil independiente en Cuba, realizó una serie de encuentros educativos sobre el tema.

Con el objetivo de hacer conciencia entre los participantes sobre el aumento de la violencia de género en la Isla, y de las medidas para contrarrestarla, la REDAMU ofreció estas capacitaciones de aproximadamente dos horas de duración, a las que asistieron 43 personas en total, entre mujeres y hombres.

Los lugares en los que se llevaron a cabo las actividades pertenecen a las provincias de La Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila y Pinar del Río, y los organizadores se dieron a la tarea de integrar personas de diferentes comunidades, incluidas varias zonas marginadas.

Entre los participantes destacaron activistas de otras organizaciones disidentes como Cuba Independiente y Democrática (CID), Centro Esperanza (CE), Nueva República (NR) y la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Cada representante de la REDAMU en estas provincias, fue el encargado de impartir el taller en su región, siempre con la intención de crear estados de opinión entre los participantes y de ampliar sus nociones sobre los derechos de las féminas en Cuba, y la manera en que estos son constantemente vulnerados por el Estado. Para ello les ofrecieron materiales audiovisuales e impresos con el contenido impartido.

Organización de sociedad civil en Cuba imparte talleres sobre violencia de género. Foto del autor

En los intercambios se discutieron temas tan urgentes como los derechos sexuales y reproductivos y el acoso sexual y callejero. También se analizó el hecho de que el Código Penal cubano no tipifique como delito el Feminicidio o Asesinato por motivos de género.

Sin embargo, uno de los temas más debatidos fue la discriminación por razones políticas y la represión que sufren mujeres detractoras del gobierno cubano, como es el caso de las integrantes del grupo disidente Damas de Blanco.

“Ahora que le fue entregada el pasado 21 de noviembre la Solicitud de Ley Integral contra la violencia de género a la Asamblea Nacional, es imprescindible que las personas tengan herramientas de cómo enfrentarse a estas situaciones en aras de contribuir a que, sobre todo, las féminas se sientan más empoderadas y capaces de romper con el silencio, si es que están siendo abusadas de alguna manera”, comentó una joven participante.

Entre otros aspectos, esta Solicitud de Ley busca no solo sancionar, sino también prevenir que hechos de esta índole se ejecuten contra un sector que todavía es vulnerable en Cuba, aunque el gobierno sea pionero en la firma de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

De igual manera pretende que se creen refugios para resguardar a las víctimas, ya que no existen en la isla lugares donde las mujeres puedan quedarse una vez que deciden terminar con el ciclo de abusos y no quieren o no pueden volver a donde vivían debido al temor de ser nuevamente maltratadas o incluso asesinadas.

En Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) es la única organización autorizada para “brindar” este tipo de “servicio”, pero lo hace de manera muy superficial. Las víctimas terminan por sentirse desprotegidas, por lo que prefieren tratar de resolver la situación por su cuenta o lo que es más común, se acostumbran a vivir con ello.

La REDAMU, por su parte, es una opción para las víctimas que deseen y no tengan orientación. Se creó en 2018 y desde entonces hasta la fecha ha estado llevando a cabo actividades, en su mayoría educativas, con el propósito de defender a las mujeres de este flagelo social que es la violencia de género.