MADRID, España.- Activistas cubanos presentes en la recién concluida Cumbre de las Américas realizaron una declaración conjunta en solidaridad con las personas que el régimen impidió salir de Cuba a pesar de estar acreditadas para participar en el evento.

“El gobierno de Cuba, a través de una política de Estado, impidió que siete ciudadanos cubanos, representantes de la sociedad civil independiente, participaran en esta Cumbre de las Américas, violentando el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, precisaron los firmantes.

Las autoridades cubanas impidieron viajar a los periodistas independientes Henry Costantin y María Matienzo, al pastor apostólico Alain Toledano y a los activistas Sayli González, Osvaldo Navarro, Aimara Peña y Marthadela Tamayo.

La declaración, a la que tuvo acceso CubaNet, expone que estos activistas fueron detenidos irregularmente e interrogados durante largas horas.

Además indica que todo cubano “tiene derecho a expresar en primera persona lo que sucede en un país devastado por el hambre, la falta de libertades y la injusticia”.

Según el régimen en la Isla, estas personas a quienes impidió viajar están “reguladas”, pero este concepto es “jurídicamente inexistente y arbitrario, sin sustento legal incluso dentro del marco jurídico de Cuba”, destacan los opositores.

“Una vez más, el gobierno de Cuba utiliza el destierro como política de castigo hacia aquellos que piensan diferente, condicionando su salida del país de activistas al no retorno a Cuba”, se denuncia en el documento.

Tras recordar que en Cuba existen actualmente más de 1000 presos políticos, incluidos menores de edad, los activistas solicitaron a los Estados reunidos en la Cumbre de las Américas exigir la liberación de todos estos prisioneros; así como hicieron un llamado a las democracias a unirse contra los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La declaración fue firmada por el Movimiento San Isidro, Cuba Decide, Youth and Democracy in the Americas, Cubalex, Justicia 11J, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Observatorio de Derechos Culturales, Colectivo de abogados, Mujer a Mujer Cuba, Instituto Patmos, Cristianos Cubanos en Comunión, Mi Viña, Grupo Anima, Umbrella Art Foundation, Comité para la Integración Racial, Fundación para la Democracia Panamericana, La hora de Cuba, Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas (AICNoR), la Red Femenina de Cuba y la miembro de 27N, Carolina Barrero.

