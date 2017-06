Opositores cubanos agradecen cambio en la política de EEUU hacia Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Varios líderes de la oposición cubana en la Isla y el exilio se reunieron en Miami para agradecer al presidente de EEUU, Donald Trump, por las nuevas medidas implementadas hoy contra el régimen castrista.

“Esperábamos que el presidente Trump se pronunciara en los términos en que lo hizo. Desde que se inició el acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro, el Foro por los Derechos y Libertades ha denunciado esta relación, pues el tema de los Derechos Humanos pasó a un segundo plano. Estamos contentos. Eso sí, la parte de liberar a Cuba depende de nosotros los cubanos. De igual forma pedimos la solidaridad internacional. Que se trate al régimen con mano dura, que los gobiernos foráneos no le den recursos que luego son usados para reprimir a los opositores pro Derechos Humanos”, expresó Ángel Moya, activista y miembro de la campaña Todos Marchamos.

Antonio Rodiles, coordinador del proyecto Estado de Sats, afirmó: “Lo más importante que he visto en el mensaje del presidente Trump es que nuevamentye ubica a los actores políticos donde deben estar. Desde un principio dijimos que un problema importante de las relaciones entre la administración Obama y los hermanos Castro era que se trataba al régimen como un gobierno legítimo. Ahora el discurso es más claro. El régimen cubano es una tiranía, el gobierno de EEUU es líder en la lucha por los Derechos Humanos. A Castro se le debe exigir y presionar. Esta nueva política marca un gran cambio.”

“No hay que jugar con el dolor del pueblo cubano, como hizo Obama. Nos satisface que la nueva administración no se limitará a revertir la política del Gobierno anterior. Es necesario que Cuba regrese a formar parte del listado de los países que financian el terrorismo. También que se mantengan los programas de ayuda, que se revisen y se ponga la ayuda en los grupos dentro de la Isla que luchan por la libertad cubana. También le pedimos al presidente Trump que suprima el vergonzoso intercambio cultural y los visados y remesas a represores, porque bajo la administración Obama estos iban a actos de repudio y al otro día veían con una visa de visita a EEUU”, exclamó por su parte Jorge Luis Pérez Antúnez, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.

Por su parte, Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, piloto de Hermanos al Rescate fallecido al ser derribada su avioneta en 1996 por aviones de las fuerzas militares castristas, también agradeció las palabras del presidente de EEUU: “Fue muy gratificante oír a Donald Trump llamando a todo por su nombre. No se llama presidente a un tirano, no se llama gobierno a una dictadura. También se comprometió a traer a los fugitivos asesinos de ciudadanos estadounidenses que se esconden en Cuba. No habrá impunidad para los asesinos de ciudadanos americanos. Ha sido un gran día para los cubanos y para la libertad, no fue un buen día para los tiranos.”

Orlando Gutiérrez Boronat, fundador y miembro del Directorio Democrático Cubano, concluyó: “En el día de hoy se ha demostrado que los cubanos, cuando nos unimos, podemos avanzar hacia la democracia con pasos concretos. ”

La conferencia de prensa, organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, se llevó a cabo en el Miami Hispanic Cultural Arts Center de La Pequeña Habana.

Asistieron además Humberto Argüelles, de la Brigada 2506; Laida Carro, Coalición de Mujeres Cubano-Americana, Ailer González Mena, Estado de Sats y Foro Por Derechos y Libertades; Osiel González, Alpha 66; Ismael Hernández, Movimiento R. 30 de Noviembre “Frank País”; Sylvia Iriondo, M.A.R. Por Cuba, Madres contra la Represión; Fernando Mirabal, Comité Cubano Americano de Rescate; José Pérez Gill, MRR-Movimiento de Recuperación Revolucionaria; Rodolfo Rodríguez San Román, Frente Unido Occidental; entre otros.